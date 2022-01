Neném Almeida garante solucionar reivindicações de vigilantes no Acre

Revoltado com os recentes acidentes de trânsito na rua Fonte Nova, no bairro Conquista, o morador Walmir Dutra, procurou a reportagem do ac24horas para relatar os inúmeros transtornos presenciados diariamente na localidade.

Segundo ele, quase todos os dias ocorrem acidentes envolvendo veículos e motocicletas, porém, o homem alerta para o risco de mortes caso não haja providências do poder público. Dutra destacou que vários ofícios já foram entregues à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans). “É lamentável a situação que está ocorrendo na rua Fonte Nova, cruzamento com a rua Padre Cícero. O completo descaso pela RBTrans. Pois já se foi solicitado através de requerimento lombadas, e nada foi feito. É eminente que acontecerá acidente com vítima fatal”, declarou.

Walmir ressaltou que na manhã deste sábado, durante um novo acidente, um jovem de identidade não revelada, acabou quebrando a perna. “Um pai de família que ficará incapaz por meses devido à gravidade. Crianças, idosos, atravessam a rua correndo grave risco de acidente”.

Por fim, de acordo com o morador, somente nos últimos 6 meses foram mais de 10 acidentes. “Uma situação de verdadeiro assombro devido a má sinalização do cruzamento, e a falta de visão do motorista que trafega na rua PE Cícero para Fonte Nova. Alguns acidentes eu registrei, como cidadão não poderia deixar de explanar esta situação. O alto índice de acidentes pode culminar com alguma vítima fatal. Gostaria de perguntar! Se tiver uma vítima fatal, quem da RBTrans será o responsável?”, questionou.