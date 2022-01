Mesmo com novos ônibus, população se revolta com atraso de coletivos: “piorou de ruim para péssimo”

O estado do Acre apareceu no ranking nacional na última semana como o oitavo do país com maior número de exportações de carne suína dentre as 27 unidades federativas do Brasil. A posição foi comemorada pela pasta que gerencia a Produção e o Agronegócio no estado. Segundo o gestor Nenê Junqueira, foram 790 toneladas de suínos exportados em 2021.

A indústria Dom Porquito figura como a principal do estado com abertura de mercado na carne suína. O planejamento da marca é dobrar a produção de abate de 250 para 500 neste ano de 2022 e conseguir alavancar para a 7ª posição no ranking nacional em 2023.

De acordo com Junqueira, esse é um dos mercados que possui vários importadores para o estado. “Estão sendo feitos mais pedidos de habilitação de exportação, que estão aguardando vistorias de outros países, como Peru, Vietnã, Chile, Cuba, entre outros”, declarou.

A pretensão é que nos próximos meses a indústria acreana Dom Porquito possa estar exportando para mais de 10 países. “Hoje ela vende 50% de sua produção no estado e 50% para fora. A tendência é manter a produção aqui, aumentar o abate e elevar a exportação, mantendo o excedente também para fora”.

O estado vê essa a cadeia produtiva da suinocultura do Acre cada dia mais forte e consolidada, principalmente na região do Alto Acre. “Temos uma indústria de ponta, com produtos de ponta, brigando em outros países com carne acreana sendo exportada”, conclui Junqueira.