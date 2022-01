Mais de 3 mil testes doados pelo governo serão disponibilizados nas unidades de saúde

A empresa organizadora do show do cantor João Gomes, que estava previsto para ocorre no próximo dia 17 de fevereiro em Rio Branco, informou na tarde desta sexta-feira, 28, que decidiu adiar o evento devido ao avanço dos novos casos de Covid-19 no estado.

Em nota, a Inove Eventos e André Borges Produções explica que o adiamento foi um pedido do Comitê de Acompanhamento Especial da pandemia no estado, bem como os demais órgãos de controle.

“Considerando o aumento de casos do número de infectados pela COVID-19, a superlotação nas unidades de saúde da rede pública e privada, a falta de insumos, redução do número de leitos de UTI e Enfermaria, além das projeções do pico de infecção para a segunda quinzena do mês de fevereiro, decidimos pelo adiamento do show do artista nacional João Gomes, previsto para o próximo dia 17 de fevereiro”.

A organização diz respeitar a saúde pública e o momento de pandemia. “Lamentamos o ocorrido e informamos aos nossos clientes que estamos buscando junto ao escritório do artista, uma nova data para realização do show, a ser anunciada o mais breve possível. Os ingressos já adquiridos terão validade para a próxima data”, afirmam.

O show da cantora MC Danny também foi adiado recentemente para o mês de maio devido ao avanço da pandemia nessa terceira onda de contaminação no estado.