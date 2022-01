Lovisaro promete fechar o cerco contra organizações criminosas

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 28, no auditório do Ministério Público do Estado do Acre (MP), o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, elogiou o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que deflagrou, em parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública, a ‘Operação Tempestade’, visando cumprir 126 mandados expedidos pela Vara de Delitos de Organização de Criminosa.

Lovisaro prometeu fechar o cerco do crime organizado no estado e enfatizou que essa é uma das maiores operações do Gaeco nos últimos anos, e a sua origem se deu a partir da análise de documentos apreendidos em operação anterior, quando foram identificadas lideranças da organização criminosa “Comando Vermelho” com alto grau hierárquico, responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade, e pagamento de “biqueiras” (pontos de venda de drogas). “Foram cumpridos 81 mandados de prisões preventivas e 45 mandados de busca e apreensão em Rio Branco, bem como nos municípios de Sena Madureira, Porto Acre, Brasiléia, e Cruzeiro do Sul. Também há mandados a serem cumpridos nos presídios Francisco de Oliveira Conde, na capital, Moacir Prado, em Tarauacá, e no Complexo Anísio Jobim, em Manaus (AM)”, declarou.

O Procurador destacou que no ano passado o órgão teve 1.002 pessoas denunciadas por integrar facções criminosas. “Isso é um acréscimo, com relação ao ano de 2020, na casa de 100%, ou seja, a produtividade do Gaeco culminou nessas 1.002 pessoas denunciadas ano passado”, relembrou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, elogiou a iniciativa do Gaeco e se colocou à disposição para novas parcerias. “Fizemos um esforço conjunto, então é a primeira do ano e vamos realizar mais e iremos combater o crime organizado na capital e no Acre”.

O novo coordenador do Gaeco, promotor Bernardo Albano, agradeceu a confiança de Lovisaro e destacou que o sucesso da operação foi devido, mais uma vez, à integração das forças de Segurança. “Quero destacar que a gente tem algumas diretrizes a seguir nesse trabalho de ciclo completo e nessa operação, mais uma vez conseguimos atingir essas diretrizes na Operação Tempestade, que são a integração, realização de trabalho interagências; a busca da identificação de lideranças de facções criminosas e também de membros de facções que estejam a praticar crimes de especial gravidade, como tráfico de drogas, roubos, homicídios e etc.; e a descapitalização dessas organizações criminosas, porque também tivemos apreensões extremamente exitosas, principalmente no tocante apreensão de cocaína”, explicou.

As autoridades frisaram que, durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 60 quilos de cocaína, armas de fogo, telefones celulares e 36 pessoas presas, além dos 22 mandados de prisão nos presídios.

Operação Tempestade

O nome da Operação foi escolhido devido à magnitude da área de cumprimento dos mandados, incluindo diversos municípios do Acre, com extensão de Rio Branco à Cruzeiro do Sul, além do que, o período da deflagração corresponde àquele propenso para maior possibilidade de chuvas fortes no estado.