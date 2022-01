“JV é a volta do atraso”, diz Márcia Bittar

“Jorge Viana é o retrato do atraso com a tal florestania, um retrocesso econômico para um estado que tem como vocação o agronegócio”. A afirmação foi feita ontem ao BLOG pela candidata ao Senado, Márcia Bittar (sem partido), sobre o principal candidato da oposição a senador.

Márcia revelou ter onze partidos no seu apoio, um exército de candidatos, sob a articulação e coordenação da campanha pelo senador Márcio Bittar (PSL), e se diz muito cômoda com a sua candidatura, que fala estar ancorada no apoio do presidente Bolsonaro (foi quem lhe convidou para disputar o Senado).

Sobre o apoio ou não à sua candidatura pelo governador Gladson Cameli, preferiu cautela na resposta, ao ressaltar que; junto com ele, ajudou a derrotar o PT, e com ele e o Bolsonaro vão nesta eleição superar os entraves que a ideologia ambientalista impôs no estado. Sua candidatura não tem volta.

O GRUPO ARIOSTO PEDE PASSAGEM

ABRAM ALAS! O grupo do ex-deputado Ariosto Migueis (MDB) pede passagem para tentar retornar ao cenário político, com a candidatura do filho a deputado estadual, o cineasta André Ariosto. Quando vejo um jovem de qualidade entrando na política, registro no BLOG com prazer. E vem ancorado na experiência do pai Ariosto Migueis, que pode levar com ele a velha guarda do MDB.

CORRERIA

ATÉ a turma da cloroquina que conheço está lotando as unidades de saúde, para se vacinar, com a explosão de casos de Covid-19. Antes tarde do que nunca A Vacina protege, minimiza os efeitos de quem for contaminado; e evita que aconteçam óbitos e internações. Isso é ciência.

FILME ANTIGO

A reclamação do deputado Gerlen Diniz (PP) de que alguns aliados do governador, com cargos no estado, só querem o bônus, mas não querem o ônus de defender o governo, é um filme surrado, antigo. Que o diga o próprio Gerlen que, quando líder do Gladson na ALEAC, ficava só nos embates com a oposição e a base governista calada.

VALEU A PENA O TRANCO

VALEU a pena o tranco público da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, no Gladson, de que ele não cumpria as parcerias acertadas. O governador foi correndo lhe procurar e acertou a cessão de massa asfáltica para a prefeitura do município. E, aproveitou para pedir apoio político. Quem sabe, está rumba não pode dar samba?

CLASSE POLÍTICA GOSTOU

DEPUTADOS da base do governo com os quais conversei ontem elogiaram o tratamento dispensado pelo chefe do gabinete civil, Romulo Grandidier, á classe política. Citam o diálogo e praticidade, como os seus pontos fortes. E, não é fácil agradar a gulosa base palaciana na AEAC.

NADA JUSTIFICA O DESCASO

A RÁDIO DIFUSORA ACREANA, o mais importante meio de comunicação estatal, vai para o primeiro mês fora do ar por falta de uma peça do transmissor. Nada que vier da ASSECOM justificando vai apagar esse triste descaso.

O GRANDE BENEFICIADO

A FORMAÇÃO de uma federação do PCdoB com o PT, que caminha a passos largos em Brasília, será um Natal antecipado para os comunistas do estado. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), que numa chapa própria teriam dificuldade de reeleição; com a federação, passam a ser favoritos na chapa coligada como PT. No estado, o PCdoB está entrando com o tapa e o PT com a cara.

PT VAI TER QUE ENGOLIR

COM os petistas, com os quais conversei, nenhum deles foi favorável a formação dessa federação, porque sabem que podem perder vagas para os comunistas. Mas como a decisão é vertical, vem de Brasília, o PT terá de engolir.

VAI SER UMA QUEBRADEIRA

ESSE aumento justo para os professores de 33% no salário base dado pelo governo federal, vai quebrar prefeituras pobres, que não terão como bancar esse mimo eleitoral, sem abandonar os serviços essenciais.

RECLAMAÇÃO REGISTRADA

“VOCÊ esqueceu no seu comentário sobre a senadora Mailza Gomes (PP) ser ela a presidente do partido, e só não será candidata a novo mandato se não quiser”. E-mail enviada ao BLOG, por um defensor ardoroso da senadora.

SENDO MOLDADA

DEPUTADAS Meire Serafim e Antonia Sales; ex-prefeito Mauri Sérgio; prefeito Tanízio de Sá (Manuel Urbano); vereador Emerson Jarude e André Ariosto, integrarão a chapa do MDB para a ALEAC, que aos poucos vai tomando corpo. O MDB quer eleger três deputados.

TERCEIRA VIA NÃO DECOLOU

ATÉ agora os candidatos da chamada “terceira via” não conseguiram decolar. Na pesquisa do Ipesp de ontem (27) Lula apareceu com 44% e o Bolsonaro com 24%; uma diferença de 20 pontos a favor do petista. Sérgio Moro (PODEMOS) e Ciro Gomes (PDT), ficaram com 8%.

TUDO TEM SEU TEMPO

NÃO esperem antes do fim e março um anúncio do senador Jorge Viana (PT) sobre a sua decisão se disputará o Governo ou o Senado. Optará pelo caminho mais fácil.

MAIS CONCRETA

UMA pesquisa mais concreta do quadro eleitoral para senador e governador, só se torna viável em abril, quando se saberá como ficarão as composições partidárias.

FRASE MARCANTE

“É triste falhar na vida; porém mais triste ainda é não tentar vencer”. Franklin Rooselvet.