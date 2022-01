Ifac abre seleção com 520 vagas de cursos superiores em cinco municípios do Acre

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa), por meio do Setor de Endemias do Departamento de Vigilância em Saúde, intensificou nos últimos dias as ações de bloqueio químico contra o mosquito Aedes aegypti, causador de diversas doenças, sendo a mais comum a dengue.

As ações de combate à dengue em Xapuri começaram a ser intensificadas em agosto do ano passado, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), na retirada de entulhos, e envolveu o programa Saúde na Escola com ações de conscientização.

As ações de bloqueio químico – procedimento que ficou conhecido como fumacê, apesar de hoje o produto usado não ser mais o mesmo – são realizadas em pontos estratégicos, após a Vigilância em Saúde identificar a localização dos focos e o s

Setor de Endemias deslocar a equipe para evitar a proliferação.

“A Semusa tem feito apelos à população para que evite água parada, estamos no período sazonal de dengue, e enfrentamos diversas outras doenças ao mesmo tempo. Então vamos agir juntos, para reduzirmos a sobrecarga no sistema de saúde”, diz a secretaria por meio de nota.

Risco de epidemia

Xapuri está entre os municípios acreanos com risco elevado para epidemias de arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os demais são: Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira.

Acrelândia, Assis Brasil, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Senador Guiomard e Tarauacá também precisam reforçar ações de controle dos focos de reprodução do mosquito. Em casos como os desses municípios, o estado intensifica as ações de orientação para combate e prevenção das arboviroses.

Situação no país

O Brasil registrou queda 42,6% no número de casos prováveis de dengue entre 2020 e 2021. No ano passado, foram notificadas 543.647 infecções, contra 947.192 em 2020. Os dados são da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Entre os casos de zika, houve uma pequena redução de 15%, passando de 7.235 notificações em 2020 para 6.143 em 2021. Já a chikungunya registrou aumento de 32,66% dos casos, com 72.584 em 2020 e 96.288 no ano passado.

O sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasília, Cláudio Maierovitch, destaca em publicação do portal Brasil 61 que 2020 foi um ano de muitos casos e, por isso, não se deve relaxar com a queda de contágios que ocorreu em 2021.

“Mesmo não tendo havido aumento de um ano para o outro, essa não é boa comparação, uma vez que o ano anterior foi de números altos”, alerta o cientista.

Cuidados necessários

Para estimular essa prevenção mecânica feita pela sociedade, o Ministério da Saúde desenvolveu a atual campanha de combate à dengue. É um chamado para que cada cidadão coloque em sua rotina semanal uma ronda de até 10 minutos direcionada para a eliminação de locais que possam ser foco do mosquito.

– Vire garrafas, baldes e vasilhas para não acumularem água.

– Coloque areia nos pratos e vasos de plantas.

– Feche bem os sacos e lixo.

– Guarde os pneus em locais cobertos.

– Tampe bem a caixa-d’água.

– Limpe as calhas.

“A grande importância de combater o mosquito é que não teremos pessoas doentes. Portanto, cada um deve assumir a responsabilidade dentro de sua casa, do seu local de trabalho”, incentiva o coordenador geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, Cássio Peterka.

O mosquito da dengue é um vetor muito adaptado ao meio urbano. Cerca de 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das casas e podem ser controlados com considerável facilidade com a tomada contínua e permanente das medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

“Colocar areia nos pratinhos de planta é uma boa alternativa. Se precisar guardar potes e garrafas, vire-os de cabeça para baixo. É importante que os ralos tenham telas de proteção ou sejam fechados quando não estiverem em uso. O lixo também deve ser bem fechado para evitar o acúmulo de água”.

Com colaboração do portal Brasil 61.