Acre teve 82 internados por Covid-19 em janeiro, todos sem imunização completa

Com a explosão da terceira onda da Covid-19 no Acre neste mês de janeiro, muito tem se falado da relação entre vacina e pacientes graves. O ac24horas fez um levantamento junto à Secretaria Estadual de Saúde em relação aos pacientes que foram internados recentemente. A conclusão mostra a importância da imunização. Todos os internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste mês de janeiro no Acre, nenhum tomou a terceira dose de reforço. Ou seja, nenhum estava com o esquema de vacinação completo.

O que tem se propagado é que a nova variante é menos agressiva e quem foi imunizado completamente tem menos risco de internação e morte.

De acordo com o levantamento, em Rio Branco, desde o início do ano, 15 pacientes foram internados em leitos de UTI no Into. O levantamento mostra que quase metade, um total de 7 pessoas, com idade entre 31 e 76 anos, não tomaram nenhuma dose da vacina. Um paciente, de 60 anos, tomou apenas uma dose. Já outros 7 pacientes, com idades entre 37 a 85 anos tomaram duas doses do imunizante. Os dados, portanto, mostram que dos pacientes que ficaram em situação grave de saúde, que precisaram ser entubados em um leito de UTI, nenhum tomou a dose de reforço que é indicada pelas autoridades de saúde como necessária para diminuição dos riscos do vírus.

Já os pacientes que foram internados nos leitos clínicos, mas que não precisaram ser internados em leitos de UTI, a situação é bem parecida. No total, desde o início de janeiro, 67 pacientes passaram pela enfermaria Covid da unidade de saúde. Desse total, apenas cerca de 6% tomaram as três doses da vacina. Foram quatro pacientes entre 51 a 78 anos que não chegaram a apresentar situação grave da doença. O levantamento mostra ainda que 37 pacientes, com idade entre 22 a 94, tomaram as duas doses. Já 8 pacientes, com idades que variam entre 26 a 74 anos tomaram uma única dose do imunizante e 18 pacientes, com idade entre 37 a 88 optaram por não se vacinar nenhuma vez.

Em Cruzeiro do Sul, os números em relação a leitos de UTI se repetem. Desde o dia 11 de janeiro, quando a terceira onda da Covid-19 fez os casos voltarem a disparar, três pacientes foram internados na UTI. Nenhum, tomou as três doses da vacina.

No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quinta-feira, o Acre alcançou o número de 96.834 pessoas infectadas, com 1.861 mortes registradas.