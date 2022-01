Ponte do Madeira inaugurada há 8 meses já apresenta problemas e DNIT aciona empresa para reparo

Cerca de oito meses após ser inaugurada, inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a ponte construída sobre o Rio Madeira, que liga o estado do Acre ao restante do país via terrestre, já apresentou problema nessa quarta-feira (27). O ac24horas recebeu vídeo de um motorista que transitava no sentido Rio Branco (AC) a Porto Velho (RO) e que presenciou a manutenção na ponte.

Segundo o condutor, apenas um lado da ponte estava podendo fazer a passagem dos veículos, no outro lado, a cabeceira da ponte estava com problema. “Interditaram um lado da ponte. Está abrindo na divisa de um bloco para o outro. Não passava muitos carros de uma vez no sentido mesmo sentido”, disse o homem que registrou as imagens ao ac24horas.

Como a ponte é de jurisdição do estado de Rondônia, a reportagem procurou a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) do estado vizinho, gerida por André Santos, que amenizou a situação e garante não haver falha estrutural. Segundo ele, houve apenas uma manutenção na ponte. “Um graute de uma junta de dilatação deu uma desagregada, mas isso não é nada demais, é problema normal na junta de dilatação”, afirmou.

A empresa que construiu a ponte, a Arteleste, começou a fazer o reparo nessa quarta, dia 26. “Isso é um concreto de alto desempenho, ele tem tempo de 24 horas pra voltar à resistência. Não tem nada de anormal, o vídeo é puro sensacionalismo. É manutenção rotineira da ponte, acontece isso”, declarou.

O ac24horas apurou que a obra ainda está na garantia e, por isso, o Dnit acionou a empresa para corrigir o problema. A previsão do término do reparo na junta de dilatação da ponte é de pouco mais de 24 horas, que é o tempo de cura do graute.

Integração

Antes da ponte na BR-364 sobre o rio Madeira, no distrito de Vista Alegre do Abunã, o percurso para ir do Acre a Rondônia era feito em parte por balsa. A inauguração prometeu integração entre os estados, permitindo o escoamento de produção das regiões Norte e Centro-Oeste. A estrutura de concreto e aço tem 1.517 metros de extensão e recebeu investimentos de mais de R$ 160 milhões. A previsão era que mais de 2 mil veículos cruzassem a ponte todos os dias.

