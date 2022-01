Maternidade de Cruzeiro do Sul tem 13 profissionais afastados pela Covid-19

A Inadimplência no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU de Cruzeiro do Sul em 2021 foi de 70 % e da Taxa de Limpeza Pública foi de 86% causando um prejuízo de R$ 6 milhões para a prefeitura.

Para incentivar o pagamento por parte dos contribuintes a prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou nesta quarta-feira,26, a Campanha IPTU premiado 2022. Quem pagar em cota única até 31 de março o Imposto concorrerá a uma motocicleta com premiação no final do ano.

Quem dividir o valor e quitar as parcelas vai concorrer a vários eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

O prefeito Zequinha Lima destaca que vários serviços, como o tapa buracos, melhorias na iluminação pública e na limpeza do município não recebem recursos externos como Emendas Parlamentares e só são executados com dinheiro da prefeitura. Por isso a necessidade de aumentar a arrecadação do IPTU de Cruzeiro do Sul.

“Queremos executar sempre o melhor serviço no município mas precisamos ter essa arrecadação garantida. Todo mundo quer ter uma rua pavimentada, iluminada, com bueiro e coleta de lixo e estamos fazendo mas podemos avançar mais ainda em quantidade e qualidade do trabalho e para isso precisamos arrecadar mais”, cita ele destacando que não houve aumento em valores do Imposto deste ano.

IPTU online

Outra novidade anunciada pelo prefeito Zequinha Lima foi o fim da distribuição de carnês do IPTU nas residências do município. O contribuinte poderá acessar o Imposto por meio do site da prefeitura. Quem não tem acesso à internet deverá buscar atendimento presencial na sede antiga da prefeitura no Centro ou a OCA, também no Centro de Cruzeiro do Sul.

A economia para os cofres públicos será de R$ 250 mil com impressão, distribuição e taxa bancária dos carnês.

Campanha A Cidade é Minha

Para chegar a todos os contribuintes a prefeitura de Cruzeiro do Sul lança também peças publicitárias da Campanha A Cidade é Minha, que objetiva fazer com que os moradores sintam que são responsáveis pelas melhorias da cidade onde moram. “A campanha traz essa ideia do sentimento de pertencimento, de que a cidade é minha e eu posso melhorar a minha rua pagando meu Imposto em dia”, explica o secretário de Comunicação, jornalista Chico Melo.

Quatro vereadores participaram do anúncio do IPTU Premiado na sede da prefeitura. O vereador Hélter Nóbrega, disse que além de apoiar a aprovação da Lei que criou a premiação, ele e os colegas, vão incentivar o pagamento do IPTU por parte dos contribuintes.

“Vamos ajudar a prefeitura na conscientização da importância do pagamento pra população entender que tem seus direitos e também seus deveres”, explica.

Não poderão participar da Campanha IPTU premiado o prefeito, o vice, secretários , vereadores e os cônjuges. E os contribuintes já isentos do pagamento do Imposto seguem da mesma forma.