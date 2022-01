Cresça com o Google: cursos gratuitos estão com vagas abertas

Com objetivo de ajudar profissionais da área de marketing digital e estudantes do tema, o Google está ofertando cursos gratuitos e on-line para interessados em aprimorar os conhecimentos. As inscrições podem ser feitas na plataforma do Ateliê Digital, onde estão sendo oferecidos os cursos.

As aulas são abertas a todos os interessados, independentemente do nível de conhecimento na área, objetivos ou experiência, mas é preciso ter dispositivos com acesso à internet, como celular, tablet, notebook ou computador.

Ao todo, estão sendo oferecidas 26 capacitações com duração que varia até 40 horas, conforme a quantidade de módulos e os conteúdos abordados. As lições estão divididas em três áreas de conhecimento, sendo: Dados e Tecnologia, Desenvolvimento de Carreira e Marketing Digital.

A iniciativa faz parte do projeto “Cresça com o Google”, que oferece capacitações gratuitas nas áreas de marketing, empreendedorismo e carreira. Normalmente, os eventos são presenciais, mas devido à pandemia de Covid-19, as ações migraram para o ambiente virtual.

Dentre as opções de cursos com inscrições abertas, estão:

– Use o Google para encontrar um Novo Emprego

– Networking Eficiente

– Introdução à Comunicação Corporativa

– Como falar em Público

– Cloud Onboard On-line

– Fundamentos do Marketing Digital

– Leve sua Empresa para a Web

– Melhore a Segurança da sua Empresa On-line

Fonte: Agência Educa Mais Brasil