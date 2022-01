Calçando sapato com calo no pé

NÃO CAUSA surpresa para quem conhece as entranhas do MDB; quando se vê as suas principais lideranças se posicionando que, o partido vai conversar com todas as siglas que postulam disputar o governo, e até as da oposição. E, ao liberar o prefeito Mazinho Serafim, para disputar a vaga de deputado federal no MDB, e apoiar o senador Sérgio Petecão (PSD) a governador. Se for se recuar no tempo, se verá que o MDB liberou o partido em Brasiléia, para apoiar a candidatura ao governo do Binho Marques (PT), com o ex-prefeito Aldemir Lopes. O MDB tem duas metas, no seu horizonte: a de formar uma chapa competitiva para a Câmara Federal, que garanta a reeleição do deputado federal Flaviano Melo (MDB); e conseguir que o governador Gladson Cameli torne a deputada federal Jéssica Sales (MDB) a sua candidata ao Senado. E, para conseguir este último ponto vai empurrar com a barriga até o máximo para ver se consegue o objetivo. Não esperem, pois, que o MDB apareça amanhã declarando apoio a um dos candidatos a governador.

COERENTES, ACIMA DE TUDO

NÃO tenho temor de errar em pinçar os vereadores Emerson Jarude (MDB) e Michele Mello (PDT), como os melhores da atual composição da Câmara Municipal de Rio Branco. Não aceitaram calar suas vozes por cargos.

ERA ESPERADO

O CANCELAMENTO da prefeita Fernanda Hassem (PT) do grupo do Zap, onde estão os petistas do núcleo duro do PT, já era esperado, depois das suas declarações de que não apoiará os candidatos petistas, na eleição deste ano.

NENHUMA DÚVIDA

DEPOIS DE CONVERSAR com alguns dirigentes do PT, não tenho mais dúvida de que, vão restar duas opções à prefeita Fernanda Hassem: ou deixa o PT ou será expulsa.

RAIVA CONTIDA

O EX-SENADOR Jorge Viana, o maior expoente do PT no estado, não quis comentar o caso, limitou-se a dizer ao BLOG que, “não é hora de falar.” Traduzindo: raiva contida. O JV ainda lê as espumas do maremoto.

ANOTEM PARA CONFERIR

PODE NÃO ACONTECER, mas se ocorrer não me causará nenhuma surpresa, se o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), aparecer no palanque do Gladson Cameli.

VOTOS OU EXPIANDO OS PECADOS?

O SENADOR Petecão (PSD) estava contrito no culto de celebração do aniversário da Assembleia de Deus, não se sabe se estava cabalando votos ou expiando os pecados.

NÃO FICA NO MARASMO

A POLÍTICA não vai ficar no cenário em que está. Até abril, quando as composições regionais e as federações estiverem prontas, o atual quadro terá uma boa mexida. Podem ocorrer mudanças em comandos partidários.

NÃO PODE FICAR NO DISCURSO

O GOVERNADOR Gladson não pode ficar no discurso de prevenção, enquanto avança a pandemia da Covid. Tem que tomar medidas concretas contra as aglomerações.

VETORES DIFERENTES

QUANDO o discurso contra a vacinação e a favor da ineficaz cloroquina vem de pessoas toscas, não se aceita, mas se releva. Mas quando parte de pessoas esclarecidas, é de se lamentar. A que ponto chega o fanatismo político!

REQUENTAR FATOS, NÃO É NOTÍCIA

NÃO TENHO nenhum problema em tecer crítica ao governador Gladson. Não se pode é exigir da imprensa que requente fatos da Operação Ptolomeu. Se houver desdobramentos que impliquem na Denúncia pelo MPF, na aceitação pelo STJ; ou se ocorrerem fatos novos, com certeza será noticiado. Até lá é esperar o desfecho.

NÃO DEIXA O NINHO

Fracassou a investida do PP para tirar o Minoru Kinpara do PSDB. Ele garantiu ontem ao BLOG, de que crê numa chapa competitiva para federal, por isso fica no PSDB.

COMPROMISSO DO PT

O PT deveria ter como prioridade na campanha deste ano somar forças para reeleger o deputado Daniel Zen (PT). É o melhor e mais atuante parlamentar do partido (e destaque na ALEAC); e se dispôs a disputar a PRB para o PT não passar em branco na eleição municipal. E uma voz ativa da sigla na bancada da oposição. E, é qualificado.

BANDEIRA DE TODOS

A BANDEIRA levantada pelo Ciro Gomes do fim da reeleição, no lançamento da sua candidatura à presidência, deveria ser de todos. Nada mais imoral na política que a reeleição, com o candidato disputando no poder, usando da forma mais descarada a máquina.

PESQUISA EM CAMPO

PESQUISA está em campo, abrangendo todos os municípios do Juruá, sobre a eleição deste ano, para governador, senador e deputado federal.

PRESSÃO NÃO FUNCIONA

A PRESSÃO É GRANDE dentro do PT e de aliados para que o Jorge Viana (PT) dispute ao governo. Pragmático, o JV não vai se posicionar oficialmente sobre que mandato vai disputar, antes do final de março. Quer analisar o quadro.

UM NOME DA LUTA

O principal ativista na defesa da construção da ponte em Rodrigues Alves, Ralph Fernandes, pode ser um dos bons nomes novos na disputa de vaga na Câmara Federal, no colégio eleitoral do Juruá. O partido não foi definido.

EXEMPLO PARA OS JOVENS

O VELHO LOBO do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), que disputa seu último mandato, é um exemplo para os que querem entrar na política. Foi senador, governador, prefeito da capital, é deputado federal; e ao longo da carreira sempre postou seu debate em alto nível. Não me lembro do Flaviano ofender a honra de alguém, mesmo sob os ataques mais cerrados dos adversários.

SEM MUITO TEMPO

O SECRETÁRIO Alysson Bestene só tem até o final de março para definir em que novo partido se filiará, se quiser ser candidato à vice-governador. Como é do PP, ficaria antipático aos aliados ver uma chapa do PP, com os espaços de governador, vice e senador, ocupados pela sigla.

VOZ DO PRAGMATISMO

O DEPUTADO Tchê (PDT) é muito pragmático, quando perguntado, quem o PDT apoiará ao governo: ”O Gladson, nunca o PDT ocupou tantos espaços num governo”.

ALTA PROGRAMADA

O vice-governador Major Rocha deve receber alta do hospital em que se encontra em São Paulo, no decorrer da semana que começa. Recuperou-se das sequelas causadas por uma cirurgia bariátrica.

SEM RESSENTIMENTOS

FOI BOM para ambos, o reatamento das relações entre o Pastor da IBB, Agostinho, Gonçalves, e o deputado federal Alan Rick (DEM); mas, politicamente, quem ganhou muito foi o parlamentar. Agostinho é uma liderança política.

UM NOME EM ALTA

A ex-prefeita Socorro Neri é um sonho de consumo de vários partidos, para ser candidata a deputada federal. Ela terá até 2 de abril para se filiar, se for disputar a eleição.

ELEITOR DE PESO

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) é um eleitor de peso no Juruá. Foi o articulador da formação de uma frente com 11 partidos, que elegeu o prefeito Zequinha Lima (PP).

AFASTAMENTOS CONFIRMADOS

ESTÃO confirmados os afastamentos dos prefeitos Tanízio de Sá (Manuel Urbano); e do Isaac Piãnko (Marechal Taumaturgo), no final de março, para serem candidatos a deputado estadual.

FRASE MARCANTE

“Fé é dar o primeiro passo mesmo quando não se vê o fim da escada”. Martin Luther King