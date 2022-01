Apadeq pode fechar no Acre por falta de apoio público

O governador Gladson Cameli nomeou o engenheiro agrônomo Raul Vargas Torrico para a presidência do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC). Formado pela UFAC, adquiriu sua experiência profissional na Amazônia, especificamente no Acre, onde trabalha desde 1986.

Trabalhou na Cooperativa Agroextrativista de Xapuri – CAEX como Coordenador e Executor de Programas Alternativos de Produção para os Seringueiros e, como Assessor na área de Cooperativismo, Associativismo e Organização social . No mesmo período, foi assessor técnico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, para programas de Desenvolvimento Econômico e de Organização Comunitária para produção. Neste período, também atuou como Consultor Autônomo do PNUD/PLANAFLORO, elaborando um Zoneamento Econômico-Ecológico e Plano de Manejo Florestal de Uso Múltiplo para oito áreas Indígenas de Rondônia e; da Associação de Cooperação Rural para América Latina e Caribe – ACRA, Elaboração de uma metodologia de formação dentro de um programa de alternativas econômicas para comunidades rurais.

Foi representante do CTA na Diretoria Executiva do Grupo de Trabalho Amazônico GTA e membro da comissão Executiva julgadora dos projetos submetidos ao Projeto Demonstrativo, do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil.

Uma outra atividade desenvolvida por Raul foi consultoria para o SEBRAE/AC na área de negócios para micro e pequenas empresas. Coordenador do Projeto de Implantação da Unidade Operacional do Estado do Acre, tendo como objetivo realizar cursos de Empreendedores Sociais na Microrregião de Tarauacá (Feijó, Tarauacá e Jordão), ligado ao Projeto Alvorada do Governo Federal.