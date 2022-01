Menina que matou a tia no Acre era da igreja e tinha boa convivência, diz familiar

O caso de uma adolescente de apenas 13 anos que matou a tia degolada no município de Feijó, interior do Acre, pegou de surpresa a família que nunca havia presenciado nenhum sinal de violência partindo da jovem. A moça morava com a mãe, que está em viagem no Paraná, e por isso estava passando uns dias na casa da tia, Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos, que acabou vítima de um assassinato brutal na noite de segunda-feira (24).

VEJA TAMBÉM: Menina de 13 anos mata a tia degolada por não poder sair à noite no Acre

Após matar tia, sobrinha se arruma e sai para tomar sorvete em praça no Acre

Ao ac24horas, um tio da adolescente, que preferiu não se identificar, confirmou que o crime ocorreu pelo fato de a menina não poder sair de casa à noite, que foi um pedido da própria mãe da garota. “A tia dela não estava deixando ela sair. A motivação que a gente está sabendo é essa. E ela [sobrinha] resolveu fazer essa barbaridade”, contou.

O tio ainda relatou que a menina tinha uma boa convivência com todos. “Era uma menina boa, uma menina de igreja. Nunca demonstrou nenhuma agressividade com ninguém. Se tiver outras motivações [para o crime] a gente não sabe”, afirmou.

Os pais da jovem eram separados e ela não tinha contato com o pai, que reside numa fazenda, segundo informou o tio. Após passa pela delegacia, a adolescente deverá ser trazida para a capital acreana nesta quarta-feira (26), onde deverá ficar internada em reformatório.

Macabro

No local do crime, a polícia encontrou um caderno com a frase escrita: “Eu estive aqui” e gotas de sangue no papel. O delegado responsável pelo caso, Railson Ferreira, informou que a adolescente chegou na delegacia por conta própria e confessou o crime.

Segundo Ferreira, a menina não demonstrou arrependimento e disse, inclusive, que faria tudo novamente. O delegado relatou a existência de diário contendo anotações de cerca de um ano atrás sobre mortes.