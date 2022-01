Idoso vai alimentar os peixes e é encontrado morto em açude na zona rural de Rio Branco

O idoso Saul Pereira de Queiroz, de 81 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 26, dentro de um açude numa chácara localizada no ramal do Clodoaldo, no km 14 da BR-364, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, todos os dias o idoso alimentava os peixes no açude e no início da tarde enquanto jogava a ração, Saul sofreu um mal súbito e caiu dentro do açude. Depois de algumas horas o filho desconfiou da demora do pai e resolveu ir no local e encontrou o idoso morto boiando na água.

A ambulância o suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado e o médico atestou a morte de Saul.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.