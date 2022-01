Fiéis e amigos realizam campanha de arrecadação para pastor conseguir tratar doença

Uma colisão entre um carro e caminhão boiadeiro deixou o jovem Ítalo Ribeiro Maciel, de 26 anos, gravemente ferido e mais três pessoas identificadas como Felipe Macedo Barros, de 19 anos, Fernando Moreira Ferreira, de 23 anos e Cleusson Mesquita de Souza, de 38 anos, com ferimentos leves na noite dessa segunda-feira, 25. O acidente aconteceu na BR-364, nas proximidades da Vila Liberdade em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Ítalo e os seus amigos trafegavam na BR-364 em um veículo modelo Gol, de cor verde, no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando o motorista do caminhão que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco invadiu a pista contraria e colidiu com o veículo Gol. Com o impacto, o carro girou várias vezes na pista e o caminhão parou mais na frente.

Populares acionaram duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do SAMU, Ítalo sofreu fraturas na bacia, braço esquerdo e perna esquerda, e seu estado de saúde é o mais grave. Já os demais amigos sofreram ferimentos e leves e estão todos estáveis.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e ajudou no resgate das vítimas, que poderiam estar presas às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. O carro de passeio foi removido por guincho juntamente com o caminhão e a BR-364 foi liberada.