Em Rodrigues Alves, Jailson Amorim reúne setor empresarial para discutir ações de 2022

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai exigir que as pessoas usem máscaras e apresentem a Carteira de Vacinação contra a Covid-19 para entrar em locais públicos e privados do município.

A decisão do prefeito Zequinha Lima, de editar os dois Decretos será anunciada em reunião na tarde desta terça-feira, 25, no ginásio do Bairro da Cobal, com representantes do Ministério Público, Associação Comercial, órgão da Saúde e Educação do Estado e Município.

Outra medida tomada será a de ampliar o atendimento no Posto de Saúde do Agricultor na região Central ofertando exame de Covid-19. No local, que funciona nos finais de semana, haverá um ambiente especifico para o atendimento de síndromes gripais com realização de exames para garantir o rápido diagnóstico e tratamento adequado. “Estamos tomando uma série de medidas pra controlar o avanço da Covid no município”, cita o prefeito Zequinha Lima.

A preocupação do gestor aumentou na mesma proporção do número de casos novos de Covid-19 em Cruzeiro do Sul. De sexta para sábado o número de casos novos passou de 8 para 46, incremento de 475%. Na segunda, 24, o registro foi de 9 casos novos.

No Hospital de Campanha também já houve aumento no número de internados. A média de 5 internações que se mantém desde o ano passado, aumentou . Nesta segunda feira, 24, eram 9 internados e hoje já são 11.

Desde o início da pandemia em 2020, em Cruzeiro do Sul foram confirmados 10.969 casos da doença com 191 mortes. Até sexta feira, 21, um total de 128.238 doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no município onde 98% da população já tomou a primeira dose do imunizante e 82% tomaram a segunda.

Cruzeiro do Sul é município pioneiro na vacinação de pessoas sem comorbidade, de pessoas abaixo de 30 e de 18 anos.