Duarte é contra suspensão de sessões: “Não há justificativa”

Na manhã de quarta-feira, 26, em Brasileia, a prefeita Fernanda Hassem se reuniu com o secretário de estado de infraestrutura do Acre (SEINFRA) Cirleudo Alencar, onde juntos realizaram o anúncio da parceria para os investimentos no município. A reunião foi realizada no gabinete da prefeita com a presença dos vereadores Elenilson Cruz, Jorge da Laura e do secretário de finanças Tadeu Hassem.

A prefeita Fernanda Hassem, o secretário Cirleudo Alencar e suas equipes percorreram os cinco bairros que irão ser beneficiados com a massa asfáltica e estiveram vistoriando a rodoviária que será revitalizada.

“Mesmo no inverno o nosso governo tem trabalhado e tendo responsabilidade com todo o estado, estamos aqui na ponta sendo recebidos pela equipe gestora de Brasiléia e trazendo um investimento na ordem de R$ 1.800.000,00. Na parceria vamos estar beneficiando 5 bairros, isso mostra transparência, responsabilidade com a coisa pública e economia”, anunciou o secretário da SEINFRA, Cirleudo Alencar.

O valor total de massa asfáltica que será disponibilizada para a prefeitura de Brasiléia, são: Mil e quinhentos metros de asfalto e setecentos toneladas de CBUQ.

A prefeita Fernanda recebeu a notícia com muita alegria e esperança para que consiga realizar o trabalho. “Eu recebo com o coração muito grato e cheio de esperança, esse período é muito delicado tanto para o governo quanto para o município por conta do inverno e a população sofre muito. Por esse motivo convidei o secretário e sua equipe para visitarmos as ruas e ver a forma para iniciar com maior agilidade a operação tapa buracos. Aqui em Brasiléia nós somos movidos pelo trabalho e é importante que as instituições se deem as mãos”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.