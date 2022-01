Protagonismo: FIEAC anuncia conquistas e leva propostas para o interior

A primeira agenda de visitas e reuniões de 2022, da FIEAC, com o setor industrial do interior do estado teve excelente receptividade. Ao percorrer alguns municípios do Vale do Juruá, no período de 20 a 24 de janeiro, os empresários daquela região atenderam ao chamado e se fizeram presentes nos encontros realizados onde quer que fosse o cenário.

O presidente da FIEAC, José Adriano, e os diretores da instituição, João Paulo de Assis (presidente do Sindmineral), Augusto Nepomucena (presidente do Sindmóveis), José Afonso Boaventura (presidente do Sindigraf), Márcio Agiolfi (presidente do Sindicer), a vice-presidente do Sincon, Elaynne Guimarães, e o novo secretário de Estado de Indústria e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, levaram na bagagem pautas como protagonismo empresarial, a integração das instituições com empresários e núcleos de indústrias existentes naquelas localidades, bem como apresentaram as conquistas que o setor industrial obteve com o Governo do Estado (Programa de Compras Governamentais, Programa de Estímulo à Construção Civil e incentivos fiscais).

De acordo com Adriano, o objetivo também era buscar apoio dos prefeitos para a municipalização dessas leis de incentivo e orientar os empresários para se capacitar e, assim, venham a ter condições de participar desses programas. “Este é um marco para o setor. Estamos com empresários aguerridos e que estão dispostos a continuar investindo nos municípios para gerar emprego para os nossos jovens. Estamos trazendo leis aprovadas por unanimidade pela Assembleia Legislativa, mostrando respeito ao nosso trabalho. Agora, estamos em busca de apoio para transformá-las também em leis municipais, incentivando ainda mais o fortalecimento da nossa economia”, informou ele, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Acre.

“A partir de hoje, vamos dar um pontapé para que o empresariado de Feijó fique mais fortalecido. Acredito que todos saímos daqui satisfeitos com esse encontro e esperamos resultados positivos”, destacou o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante. O município foi o primeiro visitado pela caravana, sendo bastante prestigiada pelos empresários locais. “Eu trouxe minha equipe da CPL e do Jurídico para que eles pudessem também os ouvir e estudar as leis e encontrarmos a melhor maneira de apoiá-los, pois queremos ajudar, sim”, garantiu Maria Lucinéia, prefeita de Tarauacá, cujo encontro encerrou a agenda de visitas, nesta segunda-feira, 24.

INCENTIVO À INDÚSTRIA – Em Cruzeiro do Sul, no dia 21, acompanhado da coordenadora da FIEAC no Juruá, Janaina Terças, o grupo também foi bem acolhido, visitou indústrias e teve seu esforço na luta pelo fortalecimento do setor reconhecido pelos empresários locais.

“A Malharia Ouro Branco presenteia o presidente José Adriano com a palavra ‘Gratidão’. O fruto do nosso sucesso, hoje, é por conta dessa luta dele pela aprovação dessas leis que estimulam as indústrias locais. Isso vai enriquecer em muito o nosso estado”, agradeceu a empresária Eucilania Cordeiro de Oliveira, durante encontro na segunda maior cidade do Acre.

Outra pauta bastante comemorada pelo setor empresarial durante as reuniões foi a ascensão do ex-assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assurbanipal Mesquita, ao cargo de secretário de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia (Seict). “Fiquei muito honrado pela indicação do meu nome, pois venho do setor industrial e espero poder contribuir da melhor maneira para o desenvolvimento do estado”, pontuou o novo secretário. “É a primeira vez que temos alguém nosso do lado de lá, realmente nos representando. Espero que consigamos avançar nas pautas e termos um diálogo muito mais rápido e preciso com o governo”, concluiu Adriano.