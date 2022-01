Moro tira votos de Bolsonaro na disputa com Lula? Perguntar não ofende!

O ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça do atual governo e pré-candidato a presidente, Sérgio Moro, engrossou o pescoço. Na ida bate em Lula dizendo que o petista deveria estar preso (e ainda culpou o ministro Gilmar Mendes, do STF, pela soltura). Na volta, larga o malho no ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro (PL), proferindo que a corrupção continua no governo dele, principalmente depois que juntou os panos de bunda com o famigerado Centrão.

Gostando dele ou não, Sérgio Moro não tira votos de Lula, que vem liderando todas as pesquisas, sempre acima dos 40 pontos percentuais; enquanto Bolsonaro patina na casa dos 20% e fração; o ex-juiz na casa dos 10% para mais ou pra menos. Moro rouba votos de Bolsonaro, que são votos da direita. Dos que se dizem decepcionados com o presidente.

Jair Bolsonaro ou Moro? Qual dos dois vai enfrentar Lula no 2º turno? Lula pode levar no 1º turno como sonham seus seguidores? Há reclamação dos aliados de que o PT está de salto muito alto achando que a eleição tá no papo. Pode não ser porque existe um longo caminho a ser percorrido chamado campanha eleitoral. A eleição é sempre imprevisível. A única previsibilidade é a de que Jair Bolsonaro e Sérgio Moro vão para o tudo ou nada. 2º turno é outro jogo.

. A deputada federal Vanda Milani (PROS) foi posta em xeque!

. Politicamente falando, é evidente!

. Ou Senado ou nada!

. Com tantos candidatos disputando o Senado será muito difícil impedir que Jorge Viana não se eleja.

. É a lógica!

. Em 2018, Jorge, Ney Amorim e Minoru Kinpara disputavam no mesmo terreno político.

. Em 2022, as pedras do jogo mudaram de posição.

. Como explicar que a dona Francisca, feirante do Mercado Elias Mansour, vota Bolsonaro, Gladson e Jorge Viana?

. Sim, tem mais:

. Para federal no coronel Ulysses e deputado estadual no Chico Viga por causa do projeto de lei dele que obriga o governo a distribuir absorventes para garotas carentes nas escolas públicas.

. A cabeça do eleitor não é confusa, confusa mesmo é dos políticos e dos jornalistas.

. O povo simplifica tudo!

. O ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e ex-prefeito de RB, Mauri Sérgio, vai disputar uma vaga na Aleac pelo MDB.

. Se em apenas um ano e um mês o prefeito Bocalom conseguiu economizar cerca de R$ 300 milhões, em quatro anos ele junta R$ 1,4 bilhão.

. Nosso bom prefeito deveria ser banqueiro!

. Porém, ele tem dois anos, 11 meses e seis dias para torrar boa parte desse dinheiro com obras em todos os lugares da cidade.

. O povo está com pressa!

. O secretário de Meio Ambiente Normando Sales sumiu do radar.

. Deve estar contabilizando os créditos carbono!

. O governador Gladson Cameli deve saber de algo que não sabemos, anda sorridente, feliz, sereno, sóbrio!

. Bom dia!