Encontrado corpo de vítima de afogamento em Mâncio Lima

A prefeitura de Mâncio Lima inaugurou na última sexta-feira , 21, uma Unidade Básica de Saúde, Porte I, na Terra Indígena Nukini. Moderna e equipada, a UBS irá atender também os indígenas da etnia Nawa e as demais comunidades ribeirinhas localizadas no entorno da aldeia.

O investimento foi de R$ 726 mil, recursos oriundos do Ministério da Saúde.

A Unidade de Saúde está totalmente equipada e será gerenciada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Rio Juruá. O local passa a contar com atendimento odontológico, médico, enfermeiro e laboratório para diagnóstico de malária.

Durante a entrega da UBS o prefeito Issac Lima ressaltou que construção da UBS foi um desafio para a gestão e para a empresa responsável. “A Terra Indígena fica distante cerca de seis horas de barco da cidade e a construção demandou uma logística de transporte de material e mão de obra, exigindo dos construtores seguirem a dinâmica das águas do rio e da estação meteorológica”, relatou lembrando que a prefeitura já construiu outras Unidades de Saúde no município.

“Já construímos seis, todas de Porte I, equipadas com profissionais e equipamentos. Sabemos da necessidade deste povo em ter um posto maior e mais moderno, para garantir comodidade, conforto e melhor atendimento em saúde. É uma UBS que não vai beneficiar somente o povo Nukini, mas o povo Nawa e os ribeirinhos que estão às margens do Rio Moa”, lembrou.

A Terra Indígena Nukini, com uma população estimada em 700 habitantes, tem uma área de pouco mais de 27 mil hectares, integra um dos mais importantes mosaicos de áreas protegidas do Brasil e do mundo, sendo contígua ao Parque Nacional da Serra do Divisor. As famílias Nukinins estão distribuídas ao longo dos igarapés Timbaúba, Meia Dúzia, República, Capanawa e na margem esquerda do rio Môa.

O cacique da Terra Indígena Nukini, Paulo Almeida, agradeceu pela UBS. “Esta UBS é fundamental para o nosso povo e inicia um novo momento para nossa aldeia. Temos agora um espaço melhor, bonito e novo e queremos seguir com essa parceira com a prefeitura e demais órgãos que tragam melhoria para nós”, citou.

O Cacique da Terra Indígena Nawa, Railson Carneiro, também destacou os benefícios da unidade. “Sei que este posto também vai servir para nós, com uma equipe excelente, melhor atendimento, com uma estrutura melhor do que já tínhamos. Quem ganha somos nós, durante toda minha vida nunca tinha visto uma obra dessa chegar até nós, e isso mostra o compromisso e respeito que o prefeito Isaac tem com as comunidades indígenas e ribeirinhas”, ressaltou.

A unidade será gerenciada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Rio Juruá. Iglê Monte da Silva, coordenadora distrital cita a importância da parceria entre o munícipio, por meio da Secretaria de Saúde, e o Distrito.

“O usuário terá um atendimento humanizado, de qualidade, com consultório odontológico, atendimento médico e de enfermagem com mais privacidade para a população. A parceria entre o Munícipio, por meio da Secretaria de Saúde, e o DSEI é muito importante e juntos podemos fazer diferente e realizar atendimento de saúde de qualidade, não só para as populações indígenas, mas para os ribeirinhos que estão no entorno”.

Vereadores de Mâncio Lima participaram da inauguração que contou com uma apresentação de danças e músicas da etnia Nukini.