Bebê que nasceu na calçada será entregue ao Conselho e mãe receberá apoio psicológico

Uma operação integrada da segurança pública do Acre, formada pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, apreendeu nesta terça-feira, 25, cerca de R$ 200 mil em espécie com um membro de organização criminosa.

Ele foi preso durante abordagem feita na Avenida Ceará, na capital acreana. O dinheiro estava na posse de um homem que agia a mando do líder de uma organização criminosa.

O grupo foi descoberto no dia 1º de dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Héstia. A ação é o desdobramento da operação que teve o objetivo de combater a organização criminosa dedicada a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e que atuava no Acre, Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Para lavar o dinheiro proveniente das atividades criminosas, o empresário do ramo de vendas de extintores de incêndio conhecido por “Eriquinho” utilizava as empresas localizadas em Rio Branco, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, afim de simular o funcionamento regular de pessoas jurídicas, e justificar os valores de lucros e bens obtidos com o tráfico.

Além disso, as investigações apontaram que com o lucro obtido com a venda de maconha, cocaína e outros tipos de entorpecentes, o grupo de criminosos também praticava a lavagem de dinheiro através de empréstimos com a cobrança de juros exorbitantes a empresas acreanas. Eles emprestavam dinheiro e cobravam alto pela agiotagem. O dinheiro apreendido a organização criminosa foi depositado numa conta e ficará à disposição da justiça.