Após matar tia, sobrinha se arruma e sai para tomar sorvete em praça no Acre 

A adolescente de 14 anos que matou a tia degolada por não poder sair de casa à noite, cometeu o crime e em seguida se arrumou e saiu para sorvete numa praça localizada no município de Feijó, interior do Acre. A informação foi repassada por familiares da vítima, Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos.

De acordo com informações apuradas pelo ac24horas, a acusada de cometer o homicídio bárbaro não vinha gostando da forma como era sendo tratada pela tia. Então, resolveu premeditar o crime.

Depois de matar a tia e tentar matar o primo, a jovem tomou um banho, trocou de roupa, jogou o primo em um quarto, trancou a casa e saiu para a praça pública do município para tomar sorvete.

Ela não contava que o primo estivesse vivo. Mesmo ferido, ele conseguiu abrir uma janela e clamou por socorro. Amigos da vítima arrombaram a casa e acionaram a Polícia Militar e o Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), que no local atestaram o óbito de Antonieta e socorreram o garoto que se encontra no Hospital Geral de Feijó.

Antes de ser levado ao hospital, o filho da vítima contou os detalhes do assassinato da mãe aos militares que, em seguida, se dirigiram à praça e prenderam a jovem que foi encaminhada à delegacia da região.

Familiares de Antonieta contaram ainda que a motivação para o cometimento do crime é devido a tia não ter deixado ela sair para namorar. Revoltada com a atitude mais rígida de Antonieta, a jovem resolveu tirar a vida da tia.

O crime

Enquanto Antonieta estava no sofá assistindo TV, a sobrinha pegou uma faca e acertou um golpe no pescoço da familiar, que foi paga desprevenida.

Mesmo ferida, Antonieta tentou se defender, mas acabou sendo atingida com vários golpes no rosto e um letal no peito. O filho da vítima, ao ver a mãe ferida, tentou, sem sucesso, conter a prima, e também foi atingido com uma facada no pescoço que, por sorte, não atingiu a jugular – principal veia que drena o sangue dos segmentos cabeça e pescoço.