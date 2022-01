Sesacre não monta tenda e chuva atrasa início do mutirão de vacinação contra Covid no Palácio

O mutirão organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) de vacinação, previsto para começar às 16h nesta segunda-feira, 24, em frente ao Palácio Rio Branco sofreu atraso devido a falta de organização da equipe do governo.

Isso porque a tenda onde os profissionais de saúde deveriam se instalar, não foi montada no decorrer do dia e com a chuva, os técnicos de saúde precisaram improvisar e correr para a frente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). No local, estão reunidos centenas de pessoas, a maioria, em busca da dose de reforço.

A falta de organização revoltou quem estava na fila aguardando a imunização. Maria do Socorro, 59 anos, lamentou o atraso e disse que devido a falha decidiu desistir de realizar a dose de reforço. “Por que não montaram essa tenda antes? Isso é falta de organização. Agora vou pra casa e amanhã eu venho”, declarou.

Entretanto, mesmo com os percalços, a equipe da Sesacre se mobilizou rapidamente em frente a Casa do Povo e deu início ao mutirão.

No local, serão aplicadas 1ª, 2ª e dose de reforço. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), os alvos são as pessoas maiores de 12 anos, para aplicação de primeira e segunda dose.

Apenas o público maior de 18 anos pode tomar a dose de reforço, com intervalo de 4 meses após a segunda dose. A expectativa é imunizar ao menos mil pessoas.

Serão disponibilizadas vacinas dos laboratórios: Fiocruz/Astrazeneca: para pessoas com 18 anos ou mais para 1° e 2° dose, Butantan/Coronavac: para pessoas com 18 anos ou mais para 1° e 2° dose, Pfizer: para pessoas acima de 12 anos para 1° e 2° dose e para dose de reforço

A população deve procurar o local com documento com foto (RG ou CNH), CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.