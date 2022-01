Programa da Funai prevê proteção de índios em situação de emergência

Agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) são os responsáveis pelas investigações na tentativa de esclarecer mais um assalto com reféns ocorrido na capital acreana no último sábado (22). Três homens armados invadiram uma residência no residencial Santo Afonso, na BR-364 e fizeram uma família de refém.

Na fuga, levaram uma caminhonete modelo Hilux de cor branca, que foi recuperada por policiais militares, impedindo que os bandidos saíssem da cidade rumo à fronteira. Enquanto um dos assaltantes saía com o veículo, os demais ficavam com as vítimas impedindo que alguém saísse e avisasse à polícia.

Ocorre que um vizinho percebeu que algo estranho estava ocorrendo e manteve contato com a polícia, o que fez com que minutos depois guarnições do 2º BPM estivessem no local.

Os bandidos teriam percebido a aproximação dos agentes de segurança e conseguiram escapar. Com isso, o outro assaltante abandonou o veículo roubado numa das ruas do Residencial Rosa Linda, onde foi localizado por uma guarnição do Pelotão Ambiental. Até a manhã desta segunda-feira, ninguém havia sido preso.