No Acre, lutador de MMA é preso ao ter moto guinchada e tentar tomar veículo

O lutador de MMA acreano, Marcos Silva, ficou revoltado na manhã desse domingo, 23, após ter sua motocicleta guinchada pelo Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul. Ele tentou tirar o veículo de cima do caminhão guincho e acabou preso.

Segundo o comandante do Pelotão, tenente Robson Belo, a guarnição fazia abordagens no bairro São José quando se deparou com uma moto não licenciada e com pneus carecas. De acordo com Belo, o veículo estava sendo levando ao pátio em um caminhão quando o lutador chegou ao local e se identificou como dono da moto que era guiada por um amigo no momento da abordagem.

Ele teria sido hostil com os policias que estavam no local, passando a ofender os mesmos e tentando resgatar a moto. “No momento da abordagem, a moto era conduzida por um amigo do lutador. Diante das irregularidades, o veículo estava sendo levando ao pátio no momento em que chegou o proprietário e tentou impedir o nosso trabalho e tirar a moto de cima do caminhão”, relatou.

Foi solicitado apoio de outra guarnição para evitar a agressão por parte do lutador, que foi preso e a moto recolhida, contou Belo.

Caso acabou em acidente

A primeira guarnição que daria reforço ao Pelotão de Trânsito no caso do lutador de MMA foi a da ROTAM, mas a viatura colidiu com outro veículo e capotou. Nenhum policial e nem o condutor do outro veículo ficaram feridos.

MMA

Marcos é lutador de MMA, sigla em português de “Artes Marciais Mistas”. MMA são artes marciais que incluem golpes de luta em pé e técnicas de luta no chão.

Em 2019, no Rio de Janeiro, o acreano natural de Cruzeiro do Sul venceu o maior evento de MMA do Brasil, o Shooto Brasil, competindo na categoria peso leve. No ano passado, ele chegou a viajar para o Egito para uma luta, que acabou cancelada.