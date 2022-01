Gladson sanciona lei que vai disponibilizar 2 mil CNHs gratuitas para acreanos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou em solenidade no Palácio Rio Branco no fim da manhã desta segunda-feira, 23, a assinatura do Decreto do Programa CNH Social que vai instituir 2.001 vagas de Carteiras Nacional de Habilitações, gratuitas, para pessoas de baixa renda em todo o Estado do Acre.

De acordo com o autor do projeto, deputado estadual Luiz Tchê (PDT), a lei visa possibilitar a obtenção gratuita da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categorias A ou B, bem como a adição das categorias A ou B e a mudança da categoria B para a D.

Segundo a matéria, as pessoas beneficiadas serão moradores das zonas urbana e rural e estudantes dos 22 municípios acreanos.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli destacou que essa é mais um cumprimento de promessa, feita em 2020, atendendo à demanda social, gerando emprego e renda. “Não é que seja fácil, que tenha dinheiro sobrando. O que vale é o gesto do governo em beneficiar a vida das pessoas”, declarou.

Cameli lamentou as pautas negativas que visam desestabilizar o governo, porém, ele garantiu que no decorrer do ano deverá agir em prol dos municípios do Acre. “Quero gerar mais emprego e renda e facilitar a vida da população. As pautas políticas vamos deixar para o vestibular, as eleições”, comentou. De acordo com a lei, o projeto vai beneficiar todas as classes sociais, sendo 5% das habilitações para portadores de deficiência.

A diretora do Detran, Taynara Martins, ressaltou que no decorrer de sua administração vem tentando mudar a imagem do órgão. “Ele [Gladson] me fez um pedido de tirar a imagem de décadas de um órgão opressor e que só arrecada. O dinheiro investido com base nas taxas do Detran, já passamos mais de R$ 22 milhões para a segurança pública”, explicou.

Estão envolvidos no projeto, o Departamento Estadual de Trânsito, Centros de Formação de Condutores, médicos, psicólogos e laboratórios credenciados ao Detran/AC. Para os custeios da propositura da lei foram investidos R$ 3 milhões de reais em investimentos com recursos próprios do Detran/AC.