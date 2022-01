Bocalom garante que mais de 160 obras serão iniciadas neste verão

A Polícia Civil em Xapuri está investigando uma confusão ocorrida em um bar localizado na região central da cidade, na madrugada deste domingo (23), que terminou com um dos frequentadores sendo ferido com um gargalo de garrafa em meio a uma briga que envolveu várias pessoas.

O ferido no tumulto é Danilo Leandro Menezes, conhecido na cidade pela alcunha de Pavio. Ele deu entrada no hospital Epaminondas Jácome com uma perfuração na região do abdômen, mas seu estado de saúde era bom, de acordo com informações fornecidas pela família.

Dois envolvidos na briga, identificados como João Paulo da Silva Tavares e Arleudo, que segundo as informações apuradas pelo ac24horas são genro e sogro, foram conduzidos por uma guarnição da Polícia Militar à delegacia de Xapuri como suspeitos da autoria da agressão contra a vítima do ferimento à garrafa.

Por orientação do delegado Gustavo Neves, titular da cidade, uma equipe coordenada pelo investigador Eurico Feitosa fez diligências no local do ocorrido com o fim de obter material probatório e levantar testemunhas dos fatos. De acordo com o policial civil, havia muitas garrafas quebradas no ambiente.

Please enable JavaScript





O que se sabe até o momento

Pelo que foi apurado preliminarmente, Danilo Leandro e João Paulo deram origem à briga no interior do bar. Arleudo, o sogro de João Paulo, não estava no local nesse momento, mas foi avisado por alguém da confusão e de que sua filha, que estava na companhia do namorado, teria sido agredida por Danilo Leandro.

Ao chegar no local da confusão, enquanto os dois envolvidos na briga se engalfinhavam e os seguranças do estabelecimento tentavam separá-los, Arleudo teria desferido o golpe com o gargalo na vítima. Interrogado na delegacia, ele confessou ter sido o responsável pelo golpe em Danilo Leandro.

Alguns vídeos que circulam na internet mostram a confusão no interior do bar, mas não é possível observar o momento em que Danilo Leandro é ferido. Até o fechamento desta publicação os dois suspeitos permaneciam na delegacia enquanto o delegado prosseguia trabalhando no caso.

Antecedente

O envolvido João Paulo da Silva Tavares, de 25 anos, foi condenado, em junho passado, a sete meses de reclusão pelo crime de lesão corporal contra uma ex-namorada, a cantora Elicaliane Soares, que se suicidou em dezembro de 2020 no apartamento em que morava, em Xapuri.

É importante ressaltar que essa condenação não tem relação com a morte da cantora, mas com um processo de violência doméstica denunciado por ela em outubro de 2020, cerca de dois meses antes de morrer. Com relação à morte de Caliane, a Polícia Civil concluiu que ela tirou a própria vida.

Apesar dessa condenação, João Paulo não possui restrição de locomoção, o que significa que ao frequentar o bar ele não estava descumprindo nenhuma medida judicial. De acordo com o advogado Mathaus Novais, que o representa no processo, ele ainda não foi intimado para o início do cumprimento da pena.