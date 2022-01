Apesar de desnível, DNIT descarta fechar a BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Um trecho em desnível na BR- 364, próximo à ponte do Rio Purus, que começou a se formar há uma semana, preocupa os motoristas que passam no local próximo à cabeceira da ponte.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, no local havia uma grande erosão lateral que foi corrigida com pedra até a altura do pavimento asfáltico da rodovia. Agora, há o acomodamento natural das pedras, o que remete à uma rachadura.

Segundo o superintendente Carlos Moraes, a acomodação das pedras deverá demorar algumas semanas, mas ele descartou a possibilidade da rodovia se romper e o tráfego de veículos ser interrompido.

“Hoje o trecho está muito mais seguro que antes. O que está acontecendo é uma acomodação natural em razão do peso da pedra que vai estabilizar, o que já era esperado. Estamos monitorando e o trânsito somente será liberado após o trecho estar seguro e estável. Vai afundar e a gente vai completar. Tem um problema de drenagem também, que após resolvido, vai contribuir para a estabilidade”, destaca o superintendente.