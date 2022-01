Ômicron faz 100% dos doentes de Covid-19 no Acre, diz Ministério

A Ômicron chegou nesta 3ª semana de janeiro como a variante 100% predominante nos exames de resultado positivo para Covid-19 no Estado do Acre. E tudo aconteceu muito rápido, confirmando o avanço devastador da cepa: no final de novembro de 2021 a Secretaria de Estado da Saúde afirmava que nenhum exame positivo era da Ômicron e que a variante não circulava no Acre.

Menos de dois meses depois, a situação é completamente diferente, segundo o Informe 3 da Rede Corona-Ômica, do Ministério da Ciência e Tecnologia. “Comparando a variante Ômicron com as demais variantes de SARS-CoV-2 (Gama e Delta) monitoradas pelo programa de Vigilância de Covid-19 do HP-UFMG é possível observar que essa variante alcançou 100% dos casos positivos em um menor intervalo de tempo desde a sua introdução no país. As nossas análises prévias demonstraram que a variante Delta demorou cerca de 20 semanas a partir da sua detecção inicial para alcançar 100% dos casos positivos. Enquanto, a variante Ômicron, em 6 semanas, a partir da sua detecção inicial, alcançou cerca de 100% dos casos de COVID-19 no Brasil”, diz o Informe 3.

Esses resultados demonstram a rápida substituição da variante Delta de SARS-CoV-2 pela Ômicron em todo o Brasil reforçando a superioridade de transmissão da variante Ômicron relativa às demais variantes de SARS-CoV2 identificadas no Brasil.

Todas as amostras suspeitas de Ômicron estão sendo sequenciadas o genoma completo de SARS-CoV-2 no Laboratório de Biologia Integrativa da UFMG para confirmação e todas as sequências serão disponibilizadas no banco de dados GISAID, além de comunicadas aos órgãos competentes de cada estado e aos Ministério de Ciências e Tecnologia e Ministério da Saúde.