Rio Acre deve se manter longe das cotas de atenção e alerta nas próximas semanas

As chuvas abaixo da média esperada para o mês de janeiro fizeram com que nesta última semana a tendência geral dos níveis dos rios na bacia do Rio Acre tenha sido de estabilidade. Em todas as estações, os níveis do manancial encontram-se abaixo da zona de normalidade para este período do ano, segundo o Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre).

Na manhã deste sábado, o nível do rio na capital acreana é de 7,06 metros – medição feita às 6 horas da manhã pela Coordenação de Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Nas últimas 48 horas, o rio registrou um aumento de nível de 1,54 metros – os dois últimos registros foram 5,54 metros na manhã da última quinta-feira (20); 6,54 metros na manhã desta sexta-feira (22).

Para as duas próximas semanas, estão previstas chuvas em toda área da bacia. A previsão é de que as precipitações totalizem cerca de 64 mm na primeira semana e 76 mm na semana posterior. Esse acumulado resulta em uma média diária de aproximadamente 10 mm, valor que é pouco superior à média de precipitação do mês de janeiro, de aproximadamente 9 mm por dia.

Em Rio Branco a tendência é de que, com o aumento das chuvas nos próximos dias, os níveis do rio Acre se elevem, mas se mantendo com comportamento próximo da média. No entanto, é improvável, de acordo com o último Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Acre, que o rio alcance as cotas de atenção e alerta nas próximas semanas.

Os dados hidrológicos utilizados nos boletins divulgados pelo Sistema de Alerta de Eventos Críticos são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e demais parceiros – o sistema monitora dados de 17 bacias hidrográficas do país.

Os dados de previsão de chuvas são provenientes do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (CPC/NOAA) e são usadas ainda informações de previsões meteorológicas produzidas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – CPTEC/INPE.