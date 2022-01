Mega-Sena deve pagar R$ 22 milhões neste sábado

Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 20, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas) anunciou que o novo salário mínimo dos servidores terá reajuste e passará de R$ 1.212 para R$ 1.400.

Ao lado dos secretários o gestor municipal, que a partir de agora, a equipe abre as negociações com os sindicatos sobre equiparação salarial. “Vamos ser justo com todos os servidores, de antemão, o nosso salário mínimo que hoje é de R$ 969 com os descontos dos encargos, vai passar para R$ 1.400”, declarou.

No entanto, o prefeito adiantou que a proposta será discutida com os representantes dos servidores e, em seguida, deverá passar pelo aval da Câmara Municipal de Rio Branco. “Foi um pedido da nossa base, então vamos abrir as negociações dia 31 de janeiro e encerra dia 28 de fevereiro e daí vai para a Câmara. Não vamos comprometer a Lei de Responsabilidade Fiscal”, comentou.

Por fim, o chefe do executivo municipal contou que também será discutido com as categorias em questão a correção nos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e dentre outras reivindicações.

Recentemente, a prefeitura enfrentou a deflagração de greve por parte dos médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS) – que foi encerrada na última semana, além da ameaça de paralisação feita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac).

Segundo informações repassadas pela prefeitura de Rio Branco, a máquina pública conta com mais de 6 mil servidores, sendo 5.690 efetivos.