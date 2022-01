Gladson diz que aulas só irão reiniciar quando a maioria dos estudantes estiverem vacinados

O cirurgião dentista Jucelio Trindade de Oliveira Júnior é acusado de agredir brutalmente a ex-esposa, Mikaelly Souza da Cunha, na noite do último dia 16 de janeiro nas dependências do Auto Posto Village, em Rio Brancol. A vítima registrou as agressões através de um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes de Rio Branco.

Ao ac24horas, Mikaelly contou que Trindade é usuário de drogas e por essa razão ela resolveu pôr fim ao relacionamento. A mulher acredita que a abstinência do entorpecente pode ter influenciado nas agressões. No dia do incidente, a jovem relembra com muita tristeza o espancamento. Mikaele relatou que estava separada há 15 dias e após uma discussão foi acusada de traição pelo autor da agressão, que logo após passou a agredir fisicamente com socos em seu rosto e na cabeça, depois enforcou-a e passou a bater a sua cabeça contra a parede.

A vítima contou ainda que sangrou pelos ouvidos e ficou com lesões em sua face. “Eu não quero que isso fique impune. Eu temo pela minha vida”, declarou.

Após o boletim de ocorrência, Mikaelly realizou o exame de corpo e delito que constatou lesão corporal. Em seguida aos fatos, a mulher procurou a justiça em busca de uma medida protetiva.

Alegando caráter de urgência, a juíza de direito, Shirley de Oliveira Hage Menezes, da Vara de Proteção a Mulher da Comarca de Rio Branco, enquadrou Trindade na Lei Maria da Penha além de determinar medidas protetivas cabíveis que visa proteger a vítima. “Determino que o promovido seja atendido pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo, para providências cabíveis, que deverá elaborar parecer psicossocial com o fim de analisar a situação e fazer os encaminhamentos cabíveis às unidades da rede de proteção”, diz o despacho da decisão da última terça-feira, 18.