Acre volta a bater casos de Covid-19 com mais de 1,5 mil pessoas infectadas em 24 horas

Na terceira onda da Covid-19 que vive atualmente o Acre, o maior problema é o alto nível de contágio na nova variante. Exemplo disso são os números divulgados pela Prefeitura de Rio Branco do balanço de todas as testagens feitas na última quinta-feira, 20. Em todos os pontos de realização de exames, incluindo o Drive Thru na Arena da Floresta, foram realizados 5.506 testes, sendo que 2.800 testaram positivo, o que representa que mais de 50% de quem procurou atendimento estava infectado.

O número comprova de que a quantidade de pessoas infectadas com Covid-19 divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde em seu boletim diário é menor do que o número real. De acordo com a Sesacre, o estado tem atualmente 92.004 em todo o estado. Como os números são “alimentados” pelos próprios municípios, o quantitativo nos próximos dias vai ser ainda maior.

A orientação, mesmo para os pacientes que estejam com sintomas leves, é ficar em isolamento para não transmitir o vírus para outras pessoas.

No final desta sexta-feira, 21, havia 9 pessoas internadas em leitos de UTI no Acre por causa da Covid-19. Com o alto número de casos positivos, o governo já anunciou medidas para o combate à pandemia, como a reabertura de mais dez leitos de enfermaria no INTO e a contratação emergencial de mais profissionais para atuar na saúde.

Apesar do número considerável de casos, a Secretaria Estadual de Saúde trabalha com a expectativa de que apenas na segunda quinzena de fevereiro o Acre alcance o pico da nova onda.