Mutirão de vacinação começa dia 24 no Palácio Rio Branco

Na noite desta quinta-feira, 20, uma multidão lotou a URAP Maria Barroso, localizada na Baixada da Sobral, em busca de fazer o teste para Covid-19. A unidade é uma das referências da prefeitura para atendimento daqueles que estão com sintomas da doença.

Alguns pacientes com sintomas mais graves estão aguardando dentro dos carros. “Esperei por cerca de 6 a 7 horas para ser atendido, agora já estou mais próximo do atendimento”, relata um paciente, já com Covid-19 e aguardando a consulta para receituário da medicação que deve tomar.

De acordo com um dos coordenadores do Barral y Barral, Jorginho Pimenta, passaram pela unidade, no dia de hoje, cerca de mil pessoas. “Vamos nos cuidar, usar máscara, álcool em gel, pois só agora nesse horário da noite, temos mais de 300 pessoas para serem atendidas”, finaliza.

No entanto, Eugeane Batista, coordenadora da Unidade Maria Barroso, afirma que apesar da grande quantidade de pessoas que buscaram o atendimento, nenhum caso era de extrema gravidade, ou seja, que não foi necessário internação.

Eugeane diz que a demora para o atendimento é por conta da defasagem no quadro de funcionários, pois alguns já testaram positivo e estão obedecendo os protocolos. Além disso, ela faz um alerta para aqueles que procuram a unidade para fazer o reteste: “Não façam isso, pois, estarão atrapalhando o próximo”.

Recentemente, em coletiva de imprensa, a secretária de saúde do município de Rio Branco, Sheila Andrade, informou que a quantidade de testes disponíveis no município e estado não eram suficientes para atender toda a população, mas somente aqueles que estão com sintomas da doença.

Por fim, a informação é que o tempo para fazer o teste está sendo de 40 minutos, porém a consulta para receber a medicação está demorando um pouco mais.

