Fernanda Hassem não apoiará o PT e nem Gladson

O PT não vai contar nesta campanha com apoio da sua prefeita mais bem avaliada, Fernanda Hassem (PT), que comanda pela segunda vez a prefeitura de Brasiléia. Não apoiará os candidatos a senador, a deputado estadual e a deputado federal do partido.

Foi o que disse ontem na sua entrevista ao jornalista Itaan Arruda, na TV-GAZETA; e posteriormente ao BLOG DO CRICA. Falou ao BLOG que, para a Câmara Federal o seu candidato é o namorado e secretário do Meio-Ambiente, Israel Milani (PROS). A sua candidata ao Senado é a deputada federal Vanda Milani (PROS); e para a Assembleia Legislativa seu candidato é o irmão Tadeu Hassem (PROS). E, ainda teceu ironias: “Como o PT não tem candidato definido ao governo, eu coloco o meu nome à disposição do partido para uma candidatura ao Palácio Rio Branco”.

Fernanda também descartou apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli: “As parcerias que ele me prometeu durante o meu primeiro mandato e o início do atual, ele não cumpriu.” Disse que a sua única meta política na campanha deste ano é dar uma votação expressiva no Alto Acre aos seus candidatos. “Vou me dedicar de corpo e alma”, enfatizou ao BLOG.

Fernanda não se mostra preocupada com as reações que tendem a acontecer dentro do PT por suas declarações nada partidárias.

MEXE COM TODO PT

AS DECLARAÇÕES da prefeita Fernanda Hassem (PT) dão uma sacudida dentro do partido, porque se chocam com os interesses da sua principal liderança, Jorge Viana (PT), que caminha para ser candidato ao Senado. E, com outros candidatos a deputados federal e estadual da sigla.

CESÁRIO INCRÉDULO

FALEI ONTEM à noite com o presidente do PT, Cesário Braga, que se encontra em Marechal Thaumaturgo, e se mostrou incrédulo com a defecção da principal prefeita do PT. “Vou conversar com ela amanhã (hoje), e se me confirmar vamos encaminhar uma decisão no partido”, destacou ao BLOG. Não consegui contato com o ex-senador Jorge Viana (PT), que estaria ausente do estado.

NÃO É A MARIA DAS COUVES

A REVELAÇÃO caiu como uma bomba dentro do PT. Afinal, não foi a declaração de nenhuma Maria Das Couves, mas de uma das maiores lideranças petistas, e a Fernanda é a prefeita melhor avaliada dentro do PT.

EXPULSÃO NÃO DESCARTADA

CONVERSEI ontem com algumas lideranças importantes dentro do PT; não quiseram se pronunciar a respeito antecipadamente antes da direção regional, mas deram como certo que, se mantidas as declarações da prefeita Fernanda Hassem, ela será convidada a deixar o PT ou será expulsa. Esta é uma novela de final já conhecido.

RELEMBRANDO

ANO PASSADO, quando coloquei no BLOG que esse desfecho com a prefeita Fernanda Hassem (PT), ele tenderia a acontecer, fui contestado por dirigentes do PT. Mas era óbvio que aconteceria. A deputada federal Vanda Milani (PROS) é sua nora; seu namorado Israel Milani; filho da Vanda, é candidato a deputado federal; e o Tadeu Hassem (PROS), seu irmão, é candidato à ALEAC. Só um lunático esperaria que ela mandasse tudo para os ares para apoiar as candidaturas do PT. Nem a pau, Juvenal!

NEM VENTO BATE NAS COSTAS

O PT vai disputar no estado a sua primeira eleição para o governo fora do poder. Terá dificuldades em montar boas chapas para deputado. Não definiu se disputará o governo com candidato próprio. Como diz o ditado, quando se está fora do poder, nem o vento bate nas costas.

QUEM FOR PODRE, QUE SE QUEBRE

É O LEMA do PP em relação aos demais partidos que integram a aliança que apoia a reeleição do governador Gladson Cameli. Vão continuar investindo em lideranças de aliados para fazer do PP a chapa mais forte a deputado federal. O PP não vai desligar o trator de atropelar aliados.

CARTAS FORA DA MESA

QUEM TEM conversado com o governador Gladson Cameli tem dito não ter ele mais nenhuma esperança que o seu grupo tenha apenas uma candidatura ao Senado. O que não se sabe é como vai encarar o problema na campanha.

COMENDO PELAS BEIRADAS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) não tem divulgado, mas está direto nos bairros junto com um grupo de dez pessoas. Tem recebido muitas queixas contra o prefeito Tião Bocalom, mas rebate com o argumento: “Se alguém me apontar um ato ilegal dele até o momento, eu me desligo dele, mas não vão encontrar isso nunca”.

DEU UMA RECUADA

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) deu uma recuada estratégica, sabe que a campanha só começa a ter contornos mais nítidos em abril, quando o quadro político já estará acomodado, e se conhecerá as composições. Mas a candidata ao Senado, Márcia Bittar, continua com suas andanças pelos municípios.

MELHOR NÃO EXPLICAR

AS EXPLICAÇÕES dadas pelos vereadores que votaram a favor da criação de 150 cargos de confiança e mais secretarias na PMRB, foram tão patéticas que melhor teria sido terem dado o calado como resposta. Cada um deles votou de olho no quinhão da distribuição dos cargos.

NÃO DISCUTO A LEGALIDADE

NEM discuto a criação de cargos, por isso ser competência do prefeito Tião Bocalom, não há nada de ilegal no projeto aprovado. O que se questiona é que, na campanha criticava o PT, sob argumento de criar cabides de empregos, e que na sua gestão isso não aconteceria.

COVID PIPOCANDO

OS CASOS de Covid-19 continuam a pipocar pela cidade. A sorte é o quadro ter acontecido depois das campanhas de vacinações. Caso contrário estaríamos lamentando mais mortes. Se vacinem e vacinem os seus filhos.

NOME NA MESA

O chefe do gabinete civil, Rômulo Grandidier, condiciona a sua candidatura a deputado federal a uma convocação do governador Gladson Cameli. Caso o libere, ele vai entrar de cabeça na campanha, com fortes adesões de políticos. Liberado, teria a sua base principal no Juruá, onde o PP conta com a prefeitura e fortes lideranças.

DE CABEÇA PARA BAIXO

O QUADRO no futuro partido União Brasil (fusão do DEM-PSL), ainda tem o seu comando incerto no estado. Caso se concretize o acordo em fase de conversas adiantadas no plano nacional, de que o ex-Juiz Sérgio Moro pode se filiar ao União; numa frente contra o presidente Bolsonaro, o bicho vai pegar no estado; onde a futura sigla é composta de bolsonaristas declarados. O céu não é de brigadeiro, mas está sujeito a pancadas fortes de chuvas e trovoadas.

PESQUISA DE ONTEM

PESQUISA de ontem do instituto Poderdata apontou o Lula com 42% e Jair Bolsonaro com 28%. Sérgio Moro (PODEMOS) patinou nos 8%. O Lula é um candidato forte.

FRASE MARCANTE

“Nada nos faz tão semelhantes a Deus como as boas obras”. São Gregório de Nissa.