Defesa Civil decide remover famílias de área que está desmoronando na Cidade Nova

Na última quarta-feira, 19, moradores de parte do bairro Cidade Nova, às margens do Rio Acre, foram surpreendidos com o desbarrancamento dos terrenos onde moram diversas famílias no local. O susto foi grande e os próprios moradores acionaram a Defesa Civil Municipal com medo que aconteça uma tragédia com a possibilidade da erosão destruir completamente as residências.

Andressa Silva é moradora do local e conta como tudo começou. “Era quatro horas da tarde quando começou a cair tudo. Todo mundo tá em pânico com medo de cair tudo, já que a gente não tem para onde ir. O poste da minha casa já caiu, estamos sem energia, tem criança aqui e a gente quer que as autoridades façam alguma coisa pela gente”, afirma.

Desde o relato dos moradores que a Defesa Civil acompanha a situação da erosão que ameaça a casa das famílias. Nesta quinta-feira, 19, houve a visita também do Corpo de Bombeiros. A decisão é de que não há mais como as famílias ficarem no local com segurança. Major Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco conta o que será feito com as famílias.

“O local já tinha sinais de erosão e já tínhamos removido famílias, mas desde a noite de quarta-feira que com a forte chuva que caiu a situação se agravou que monitoramos de perto. Fizemos uma vistoria junto com o Corpo de Bombeiros e chegamos a conclusão de que as famílias precisam ser retiradas. Já estamos providenciando aluguel social e nesta sexta-feira, estaremos fazendo a mudança de cinco famílias que estão em perigo por conta do deslizamento de terra”, explica Falcão.