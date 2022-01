Acre tem 34 pacientes internados com Covid-19, sendo que 9 estão na UTI

Aumentou o número de pacientes internados com Covid-19 nos hospitais do Acre. De acordo com boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na tarde desta sexta-feira, 21, são 34 pacientes internados com Covid-19. Desse montante, 9 estão em condições mais graves de saúde e ocupam leitos de UTI.

O local de maior concentração de pacientes é no INTO, onde existem 28 pacientes acomodados em leitos clínicos e outros 8 em leitos de UTI. No Hospital Raimundo Chaar tem apenas um paciente internado. Os demais estão no Hospital Regional de Cruzeiro do Sul, sendo que um deles está na UTI.

Atualmente, o Acre tem 20 leitos de UTI prontos para receber pacientes com Covid-19. O governo do estado já declarou que monitora a pandemia e, em caso necessário, pode ampliar a oferta de mais vagas clínicas e de UTI.