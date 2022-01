Sindicalista se revolta com aprovação de reforma nas comissões: “Covardes”

O ac24horas obteve com exclusividade o número parcial de candidatos ao concurso do IBGE, cujas inscrições terminam nesta sexta-feira (21).

Para recenseador, 3.217 candidatos disputam 680 vagas -ou pouco mais de 4 inscritos por vaga na parcial repassada às 9 horas desta quinta-feira (20).

São 786 vagas paga Agente Censitário Supervisor Agente Censitário Municipal e ambos cargos somam 3.033 inscritos até o horário informado.

No total, 6.250 pessoas se inscreveram até agora para o concurso que realizará o Censo Demográfico deste ano.

No País, as inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022 com mais de 200 mil vagas temporárias para recenseador e agente censitário. As vagas estão distribuídas em 5.297 municípios do país. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa responsável pela seleção. A taxa de inscrição pode ser paga até o dia 16 de fevereiro. Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa.

São oferecidas 183.021 vagas para recenseador. Para concorrer, os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo. Os recenseadores do IBGE atuarão diretamente na coleta das informações nos mais de 70 milhões de domicílios do país. O profissional ganha por produção. Clique aqui para simular a remuneração.

Há ainda 18.420 vagas de agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 de agente censitário municipal (ACM), ambas exigem ensino médio completo. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. O ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

As vagas de agente censitário têm inscrição única. Ao candidato com melhor classificação na prova, será oferecida a vaga de ACM. Os demais terão direito às vagas de ACS, de acordo com a ordem de classificação.