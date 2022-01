Justiça nega liberdade a advogado que atropelou três pessoas embriagado em Rio Branco

O ex-deputado estadual Luiz Calixto causou polêmica nas redes sociais ao acusar o deputado federal Leo de Brito, do PT, de não ser o autor do projeto de Vale Gás que criou o benefício chamado de Vale Gás e que vai pagar metade do valor de uma botija de gás a cada dois meses durante cinco anos para famílias de baixa renda. De acordo com a publicação, a autoria do projeto é do deputado federal Carlos Zarattini, de São Paulo, também do Partido dos Trabalhadores.

Calixto, em tom jocoso, comparou Leo de Brito a ave Jacamim, famosa por cuidar dos filhos dos outros. “O deputado acreano Leo de Brito, que subscreveu o projeto, omite essa informação nos outdoors espalhados pela cidade e assume o papel do jacamim, a ave que cuida do filho dos outros”, escreveu.

O ac24horas procurou o deputado Leo de Brito. A assessoria do parlamentar enviou um documento onde a Câmara dos Deputados confirma que o deputado petista é um dos autores da proposta, junto com os demais deputados do PT.

“A título de esclarecimento, o deputado Leo de Brito é autor do projeto que cria o auxílio gás, ele deu entrada no PL em fevereiro de 2021. Após iniciativa dele, outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores também o fizeram e elas foram juntadas no PL 1374/21, da qual é um dos autores, o que fortaleceu a proposta. Por isso, em todas as nossas peças de divulgação dizemos que o projeto é do Leo e de outros parlamentares do PT”, diz a assessoria em nota.