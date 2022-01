Global Attitude seleciona jovens brasileiros para representar o país no Y20

O primeiro compromisso oficial da nova secretária municipal de agricultura foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nesta quarta-feira (19). Aldenir Menezes assumiu a pasta na terça-feira, 18, e foi, na companhia do prefeito Zequinha Lima, reafirmar o compromisso de fortalecer a parceria com a entidade que defende os interesses dos produtores.

O prefeito e a secretária tiveram uma conversa de quase uma hora com o presidente do STR, para ouvir o líder sindical e, ao mesmo tempo, falar dos planos da gestão municipal para o setor agrícola no ano de 2022. “É uma satisfação receber o prefeito Zequinha e a nova secretária de agricultura nesse momento de transição, que é extremamente importante para a vida dos nossos produtores rurais. Parabenizo o prefeito por vir aqui apresentá-la pra gente e, pelo perfil dela, percebemos que conhece nossas demandas da zona rural. Acreditamos que isso poderá resultar em melhores dias para nossos produtores”, afirmou o presidente do STR, Francisco das Chagas.

Aldenir Menezes é engenheira agrônoma e já fazia parte do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. Por ser filha de agricultor e morar desde a infância na zona rural, ela afirma que está preparada para o novo desafio: “Recebi com muita honra o convite da gestão municipal. Sou engenheira agrônoma e já trabalho com agricultura familiar desde a minha formação. Encaro como uma grande missão. Nasci aqui e queremos, com todos os servidores da secretaria, conduzir esse trabalho com ações que venham melhorar as condições de vida dos produtores rurais. Estamos hoje no sindicato para colocar a secretaria à disposição da diretoria e de toda população rural”, garantiu Aldenir.

O prefeito Zequinha Lima reafirma que sua gestão vai seguir priorizando o homem do campo. “O Elenildo vai cumprir uma nova missão e optamos pela engenheira agrônoma Aldenir por ser uma técnica, servidora de carreira da Secretaria de Agricultura, uma filha de trabalhador rural, sempre morou na zona rural e tem o conhecimento técnico, além de conhecer a realidade do homem do campo. É importante ter esse conhecimento e também ter esse alinhamento com o sindicato rural. Por isso, fiz questão de apresentá-la à diretoria. Quando a gente se junta, as ações acontecem na prática”, afirmou o prefeito.