Diretor de Transporte da RBTrans sofre AVC e se recupera no PS

As famílias de Jordão, no Acre, recebem o 2º maior valor do país do Auxílio Brasil, R$487,17. Apenas outro município -Campinapolis – localizado no Mato Grosso, contempla média superior: R$ 513,62.

O Auxílio médio do Acre (R$432,48) é 6,1% maior que a média brasileira (R$407,54).

Ao menos 106.651 famílias acreanas estão recebendo o seguro social nesta 3ª semana de janeiro. São R$ 46.124.790,00 injetados na economia do Acre neste princípio de ano com o pagamento simultâneo do Auxílio Emergencial e Benefício Extraordinário, que contempla dinheiro para ajudar a comprar o gás de cozinha.

Para saber em que dia o benefício fica disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. Para cada final do NIS há uma data correspondente.

As três milhões de novas famílias incluídas já começaram a receber notificações desde a última semana. Ao entrar no programa, elas recebem, via Correios, no endereço informado durante o cadastramento, duas cartas da CAIXA: a primeira é um informativo com orientações gerais, enquanto a segunda traz o Cartão Auxílio Brasil.

O cartão é gerado automaticamente em nome do responsável familiar. Com ele, é possível sacar o valor integral do benefício ou fazer saques parciais. Além disso, o beneficiário pode movimentar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem, com opções de pagar contas, fazer transferências, conferir extrato e outros serviços.

As parcelas mensais do Auxílio Brasil ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Auxílio Brasil” com o valor do benefício.