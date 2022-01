Uma questão fechada

A SUCESSÃO ESTADUAL ainda está muito longe de ter um quadro definitivo de composições partidárias. Isso ficou ainda mais claro ontem na declaração durante a entrevista do presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), ao jornalista Itaan Arruda, no programa GAZETA ENTREVISTA, de que, embora tenha sido aliado em 2018; ter cargos no governo, o partido não se vê obrigado a apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli.

O próprio Flaviano já deu autorização a um grupo da executiva regional da sigla a conversar com outros partidos e candidatos. “Vamos conversar até com o PT”, chegou declarar o membro do grupo, o ex-deputado federal João Correia (MDB). Conheço um pouco o deputado federal Flaviano Melo (MDB), é pragmático e um hábil negociador. Se fosse traduzir para o popular, seria isso: “Não dá prego sem estopa”.

O MDB joga quando libera o vereador Emerson Jarude (MDB) para se declarar candidato ao governo. Não deverá ser. O que na verdade o deputado federal Flaviano Melo (MDB) quer é usar as suas cartas para fortalecer o apoio da candidatura Jéssica Sales (MDB) ao Senado, com o apoio do governador Gladson Cameli. O Glorioso do velho lobo do MDB resolveu falar grosso, mostrando independência.

JV PERDEU A MEMÓRIA

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) anda com a memória falha. Disse que a usina de processamento de asfalto que ainda está em operação na EMURB, foi comprada na sua gestão. Não foi! Foi comprada na administração do ex-prefeito Mauri Sérgio. Faça o registro para correção.

VOLTANDO PARA A DISPUTA

FALANDO NO EX-PREFEITO Mauri Sérgio, ele está voltando para a disputa, será candidato a deputado estadual pelo MDB. Mauri foi vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito, e deixou muitos amigos.

NÃO É SOLUÇÃO

A VINDA desta nova empresa para operar linhas dos transportes coletivos da capital, fez um contrato de experiência de 3 meses. Pode ficar ou ir embora após o término do período. Ou seja, funciona como paliativo.

O BURACO É MAIS EMBAIXO

O PREFEITO Bocalom continua no inferno astral, que perdurou por todo 2021. O caos no transporte coletivo é um problema de difícil solução. Governar a capital é complexo. Aqui não é a diminuta Acrelândia. Claro que, grande parte do problema recebeu, mas o povo não quer saber disso, e vai cobrar sempre de quem está no poder.

ENTREGOU O OURO

NÃO FOI nem preciso apertar o emissário do PP, Márcio Pereira, que anda aliciando lideranças de partidos aliados, para entregar de quem cumpre ordens: senadora Mailza Gomes (PP). Pelo menos foi a explicação que deu ao presidente do PSDB, Correinha, brabo com sua ação.

ESTRATÉGIA ERRADA

NÃO CONSIGO entender a estratégia do PP de enfraquecer aliados. Em que partidos fracos vão ajudar na candidatura à reeleição do governador Gladson?

AINDA VAI MUDAR MUITA COISA

ATÉ 2 de abril, quando deverão estar fechadas as federações, podem acontecer alianças nacionais que vão mexer no quadro local. A imprensa dá como certa uma federação entre PSDB e CIDADANIA. Se fechada, se manteria a candidatura do Davi Hall ao governo?

CRIME ELEITORAL

ALGUNS candidatos andam panfletando abertamente e postando nas redes sociais. Campanha antes do prazo, se configura crime eleitoral, depois não reclamem do MPE.

NO MÁXIMO SEIS

QUANDO aliados do governador alardeiam ter ele 14 partidos lhe apoiando, na verdade terá na verdade metade. Partido que não tem deputado federal, não tem tempo de televisão e nem Fundo Eleitoral, existe só no papel. Precisa muito mais de ajuda do que pode ajudar.

MDB LIBERA

UM AMIGO da executiva regional do MDB revelou ontem ao BLOG que, a sigla deu liberdade para o prefeito Mazinho Serafim ser candidato a deputado federal pelo partido, e apoiar o senador Sérgio Petecão (PSD) para o governo. Esse é o velho MDB que eu conheço.

A BRIGA NO JURUÁ SERÁ ACIRRADA

CASO se concretize a candidatura da Jéssica Sales (MDB) ao Senado, se abrirá um vácuo de votos para deputado federal no Juruá. Neste caso, se poderá ter brigando por vagas na Câmara Federal; o chefe do Gabinete Civil, Rômulo Grandidier pelo PP – que entraria numa articulação de alianças muito fortes – o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD); Ralph Fernandes (um expoente na defesa das causas do Juruá, como a construção da ponte de Rodrigues Alves), Keiliane Cordeiro (esposa do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro); e ainda o bom de voto deputado Luiz Gonzaga (PSDB).

NÃO SE MANIFESTOU

O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) ainda não se pronunciou se o seu grupo lançará ou não um candidato a deputado federal, caso a deputada federal Jéssica Sales (MDB) dispute o Senado. Deve aguardar a roda do jogo.

DAR POR PERDIDO

O PREFEITO Tião Bocalom quer os 2,4 milhões que deu para as empresas de ônibus de volta. Uma delas abandonou o sistema e capou o gato com a grana; as duas restantes estão paradas. É melhor o Bocalom dar por perdido

FORA DO ROTEIRO

ESTÁ fora do roteiro do senador Márcio Bittar (PSL) disputar o governo este ano, sua principal meta é ajudar a eleger a Márcia Bittar (sem partido) para o Senado.

NÃO COMPRA O GÁS

O chamado vale- gás, que começa a beneficiar 51 mil famílias no Acre, projeto do deputado federal Léo de Brito (PT), vale pela boa intenção, mas seu valor não chega nem perto de pagar um botijão com gás.

FRASE MARCANTE

“NO meu entender o ser humano tem duas saídas para enfrentar o trágico da existência: o sonho e o riso”. Ariano Suassuna.