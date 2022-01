Pastores são alvos de criminosos e têm comércio e casa invadidos em Rio Branco

O presidente da Assembleia Legislativa Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas), decidiu pela suspensão do atendimento presencial na instituição, nesta terça-feira, 18, em razão do aumento dos outros de Covid-19 e de síndrome gripal no estado.

A medida foi adotada pela Mesa Diretora para prevenir a disseminação da doença e atende a Resolução 31/2022 que reforça a classificação de risco. A suspensão se dará por tempo indeterminado.

De acordo com a assessoria da Casa, só será permitido a entrada nas dependências do Poder Legislativo, deputados, servidores e assessores. Às demais pessoas o acesso estará restringido por tempo indeterminado.

O comunicado ressalta que para o ingresso na sede do parlamento, os servidores deverão utilizar máscaras e tomar os demais cuidados determinados no protocolo de saúde.

Em relação às sessões plenárias, o presidente do parlamento acreano disse que a mesa diretora da Casa do Povo segue avaliando se haverá ou não retorno das sessões presenciais, previstas para ocorrer no dia 1° de fevereiro. “Ainda estamos avaliando a possibilidade de voltarmos com as sessões remotas. Continuamos enfrentando um inimigo invisível. Já temos a vacina como grande aliada, mas a prevenção ainda é essencial. Então, precisamos nos proteger e proteger os nossos familiares”, declarou o presidente Nicolau Júnior.