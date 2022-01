Estudante ferido a tiros por Sargento do Trisal pode perder movimentos do braço e faz vaquinha para tratamento

Com a nova onda da Covid-19 no Acre provocada pela chegada ao estado da variante ômicron, as unidades de saúde estão lotadas à procura de atendimento médico e testes para detectar a doença. Ao ac24horas, o médico infectologista Thor Dantas reafirmou a vacina urgente de quem não completou o esquema vacinal e os cuidados que todos já conhecem como as estratégias mais importantes para combater a pandemia.

“Se a gente quiser contribuir para que essa nova onda da ômicron não seja ainda mais intensa, é reforçar os cuidados com as medidas que evitam a transmissão como o distanciamento, o uso de máscaras e a vacinação imediata de todos aqueles que ainda não se vacinaram ou estão com vacina atrasada”, explica.

Segundo o profissional de saúde, a tendência é de alta nas próximas semanas. De acordo com a própria Secretaria Estadual de Saúde, o pico no Acre deve acontecer na segunda semana de fevereiro.

“Apesar de não termos visto uma grande quantidade de pacientes internados em UTI e tem se traduzido em menos mortalidade, o que tem sido comum com essa variante é o alto nível de pessoas doentes e isso também sobrecarrega o sistema de saúde”, relata.

Para Thor, se não tem essa sobrecarga em leitos de UTI, há nos serviços ambulatoriais, com um grande número de pessoas em busca de consultas, exames e medicamentos. “Muitos profissionais estão sendo afastados do trabalho e isso tem sido um grande impacto em unidades de saúde em vários estados do país. O que se espera é um crescimento de casos nas próximas semanas, mas com um índice menor de mortalidade. O que se tem visto internado em UTI é quem não tomou vacina ou quem tomou apenas uma dose. Não vacinados, vacinados incompletos ou quem não tomou a dose de reforço é que está grave em UTI”, explica Thor.

No período de sete dias, o estado teve confirmados 1.671 novas pessoas infectadas, o que representa mais de 200 novos casos por dia. Há ainda a suspeição de que muitos casos estão subnotificados por conta do surto de gripe, já que os sintomas são parecidos.