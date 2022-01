Com 120 anos, Festa de São Sebastião, em Xapuri, é mais antiga que a própria Paróquia

A Igreja Católica chegou a Xapuri com os primeiros nordestinos que aportaram na região. Na época, as condições precárias faziam com que o sofrimento das pessoas fosse muito grande e crescesse a cada dia. A única esperança era buscar refúgio na proteção divina. Foi desta situação que se acredita ter surgido a devoção a São Sebastião por estas bandas.

Em janeiro do ano de 1902, segundo relatos orais profundamente difundidos, um grupo de 100 pessoas se reuniu para homenagear São Sebastião, santo considerado protetor contra os flagelos, doenças, a fome e a guerra. Oito meses depois eclodiu a Revolução Acreana. A partir de então, a manifestação se repetiu indefinidamente, se tornando uma das maiores do estado e uma das mais conhecidas da Região Norte.

A celebração da Festa de São Sebastião em Xapuri antecede, portanto, a criação da própria paróquia, o que aconteceu apenas a partir do ano de 1910. Até aquele ano, quem dava assistência religiosa nesta região era o padre Francisco Leite Barbosa, pároco da paróquia Nossa Senhora de Nazaré de Lábrea, no estado do Amazonas. Antes, a região onde hoje está o Acre pertencia à Diocese de Manaus.

Foi então que em 1910 o bispo de Manaus, em visita pastoral, veio a essa região e notou a necessidade de criar quatro novas paróquias. Foram elas: paróquia de São Sebastião no Antimary, paróquia de São Sebastião em Xapuri, paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no seringal Empresa, e paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Sena Madureira.

Criada a paróquia de São Sebastião de Xapuri ficaram encarregados dela os padres Benedito de Araújo Lima (1910 – 1913) e Joaquim Franklin Gondim (1914 -1916). Durante esses anos aconteceu uma grande crise religiosa.

Com a morte do sacerdote de Sena Madureira, Monsenhor Antonio Fernandes da Silva Távora, aos 13 de setembro de 1916, e a retirada dos dois padres de Xapuri, a região de Empresa, Xapuri, Sena Madureira e Antimary, foram confiados aos trabalhos de um único sacerdote, o italiano padre José Tito. A impossibilidade de um único sacerdote atender uma região tão vasta, pôs em risco o trabalho de consolidação das paróquias recém-criadas.

Em 1921, após a criação da Prelazia do Acre e Purus, confiada à Ordem dos Servos de Maria, foi designado para a paróquia de Xapuri o padre Felipe Gallerani, que nesse mesmo ano convidou as Irmãs Servas de Maria Reparadoras, que já tinham uma comunidade em Sena Madureira, para também formarem uma comunidade religiosa em Xapuri.

A partir de então, a Igreja caminhou com mais firmeza e as Servas de Maria, trazendo as experiências de sua terra natal, iniciaram vários movimentos religiosos implantando-os em todo o Acre e também na Paróquia São Sebastião de Xapuri, juntando-os aos já existentes: Pia União das Filhas de Maria, Congregação Mariana, Confraria Nossa Senhora das Dores, São Vicente de Paolo e Cruzada Eucarística.

O padre Felipe Gallerani ficou à frente dos trabalhos, em Xapuri, até 1937. Voltou depois, em 1942, ficando até 1954. Durante o intervalo desses anos, ficou como pároco o padre Fernando Marchioni. No ano de 1944 começaram os projetos para a construção de uma nova igreja matriz. A primeira pedra do novo templo foi colocada por ocasião da festa de São Sebastião, em 1945, homenageando assim os 25 anos da chegada dos Servos de Maria ao Acre.

No dia 11 de janeiro de 1953 foi inaugurada oficialmente a nova matriz com uma bonita celebração eucarística. No dia 25 de julho de 1956 os sinos foram colocados na nova torre da igreja. No dia 7 de maio de 1957 foram colocadas as estátuas de cimento de Santa Inês e de São Sebastião, que até hoje guarnecem a igreja, doadas pelo bispo Dom Júlio Matiolli.

O padre José Carneiro de Lima, o popular “Padre José”, deixou sua marca na paróquia se tornando um dos mais queridos e folclóricos sacerdotes que já passaram pela região. Ele trabalhou em Xapuri até o ano de 1979, quando foi transferido para Rio Branco. Depois, em 1978, chegaram a Xapuri os padres Otávio Destro e Cláudio Avallone. Em 1980 chegou o padre Luciano.

Com a chegada dos novos vigários, a organização dos trabalhos na paróquia tomou novos rumos. Como nas demais paróquias foram organizados os grupos de evangelização, com a experiência das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs). Já nas comunidades do interior os padres continuaram realizando as conhecidas desobrigas. Hoje a paróquia de São Sebastião de Xapuri conta com 33 comunidades espalhadas pelas diferentes regiões do município.

A Festa de São Sebastião deste ano marca os 120 anos da celebração religiosa que se tornou o evento anual mais importante e mais simbólico do município de Xapuri. O Novenário do santo padroeiro da cidade também marca os 112 anos de criação da paróquia que é uma das mais antigas do Acre.

O relato acima é baseado em informações que estiveram por muito tempo disponíveis no site da Diocese de Rio Branco. Depois de atualizações do sítio da igreja, a página não está mais disponível.