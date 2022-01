Rio Branco tem nível “muito alto” de risco de síndrome respiratória

É de 95% a probabilidade de crescimento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves no Acre, alerta a Fiocruz em seu boletim Infogripe publicado no último fim de semana.

Na capital Rio Branco a tendência é a mesma. “Conforme apresentado pelos indicadores de transmissão comunitária, todas as capitais encontram-se em macrorregiões de saúde em nível alto ou superior, sendo a maioria delas em nível muito alto ou extremamente alto. Das 27 capitais, nenhuma integra macrorregião de saúde em nível pré-epidêmico ou epidêmico, 9 estão em macros em nível alto (Belém, Boa Vista, João Pessoa, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Luís e Teresina), 14 em nível muito alto (Aracaju, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Macapá, Maceió, Natal, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador e Vitória), e 4 em nível extremamente alto (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá e São Paulo)”, diz o boletim.

Todos os Estados com apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo estão com o indicador em nível forte, que tem probabilidade acima de 95%. Além do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins estão nesse nível de probabilidade.

Destes, apenas os Estados do Amazonas e Rondônia apresentam sinal de estabilidade na tendência de curto prazo. Todos os demais apresentam sinal de crescimento, sendo este sinal moderado (probabilidade > 75%) no Amapá, Pará e Piauí, e forte em todos os demais. No Rio de Janeiro observa-se sinal forte de crescimento na tendência de curto prazo, embora a tendência de longo prazo esteja em situação de estabilidade.

Veja o mapa de risco da Fiocruz: