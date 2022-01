Programa Criança Feliz de Porto Walter será destaque em documentário nacional

Crianças e gestantes acompanhadas por meio do Programa Criança Feliz, do governo federal em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Walter são personagens de um documentário gravado entre os dias 14 e 16 de janeiro pela equipe da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do Ministério da Cidadania com o apoio do Projeto do Fundo Conjunto para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Organizações das Nações Unidas – ONU.

O vídeo produzido no município pelos diretores de filmagens Diego Florentino e Vino Carvalho, será divulgado março deste ano. No Acre apenas Porto Walter foi escolhido como município destaque, e no Brasil apenas 10 cidades estão fazendo parte das filmagens.

“O documentário será apresentado em todo o mundo através da ONU com tradução para vários idiomas. No Brasil, o Ministério da Cidadania projeta o lançamento para março deste ano”, informou Diego.

As filmagens e entrevistas foram feitas com mães da cidade e também da Aldeia Shawanambá, onde vivem indígenas Shawandawa, para mostrar a realidade e o contexto em que as atividades do Programa são desenvolvidas.

Programa Criança Feliz acompanha mães e filhos

O Programa Criança Feliz, que tem o objetivo de estimular o desenvolvimento infantil, é executado por meio do acompanhamento das mães durante o pré-natal e a primeira infância das crianças que vai até os 6 anos de idade. Todos devem fazer parte do Cadastro Único para Programas Sociais o CadÚnico.

O município de Porto Walter conta atualmente com 100 gestantes e crianças acompanhadas regularmente em visitas domiciliares por três visitadoras que confirmam se o pré-natal das mães está em dias, bem como o calendário vacinal das crianças.

Na busca pelo desenvolvimento integral das crianças, as visitadoras observam ainda a percepção e as habilidades motoras das crianças. Caso seja constato algum problema, é feito o encaminhamento necessário para os serviços de saúde. As ações envolvem as secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura e Direitos Humanos.

O prefeito César Andrade, comemora os resultados alcançados pelo Programa Criança Feliz, o que vai possibilitar a visibilidade de Porto Walter a partir dos cuidados com as mães e crianças do município.

“É uma enorme satisfação saber que nosso município será destaque em um documentário nacional. Tudo fruto de um trabalho feito com dedicação e preocupação em assegurar os direitos e o acompanhamento necessário das grávidas e das crianças na primeira infância. É algo a ser comemorado”, enfatiza o gestor.