Duplicação da AC-405 em Cruzeiro do Sul segue em operação neste final de semana

Para aproveitar cada dia de sol, as equipes que atuam na obra de duplicação da AC-405, em Cruzeiro do Sul, trabalham também neste domingo, 16. O ritmo intenso do trabalho já garantiu o asfaltamento de 4,5 km da duplicação.

“Essa semana pavimentamos mais 700 metros no trecho próximo ao aeroporto”, explica o engenheiro da obra, Leandro Costa.

Além do trecho da Estrada próximo ao Aeroporto, no Balneário Igarapé Preto e perto do Sesc, o tráfego de veículos também já é feito pela nova estrada e a antiga já não é mais usada.

Em cerca de 4 km onde a faixa da duplicação já está pronta, os meios fios, calçadas e sarjetas também já estão feitos e o serviço tem continuidade no período chuvoso bem como o canteiro central da Ac 405.

A Rodovia Ac 405, que liga Cruzeiro à Mâncio Lima, está sendo duplicada em 11,4 quilômetros do Aeroporto Marmud Cameli até o Bairro da Cohab. O investimento do governo do Estado na estrada é de R$36 milhões.

A rodovia esburacada e irregular vai dando lugar a uma rodovia duplicada com 2 pistas nos 2 sentidos, ciclovia calçada, meios fios e canteiro central com paisagismo.