Jesus ressuscitou Lázaro! E o Lula, quem foi?

A história de Lázaro é contada na Bíblia. Amigo de Jesus, o Messias, ele tinha duas irmãs chamadas Maria e Martha e morava em Betânia, um pequeno vilarejo distante um quilômetro de Jerusalém. Os evangelhos contam que Lázaro adoeceu e morreu. Quando Jesus, o Messias, chegou para vê-lo estava enterrado havia três dias. Foram ao cemitério. Jesus, o Messias, mandou abrir o túmulo, o mal cheiro era sentido por todos. Estava podre. Jesus, o Messias, deu um comando: Lázaro vem para fora! Ressuscitou!

Politicamente falando, Lula estava completamente morto. Sem e a menor chance de voltar à vida pública. Principalmente depois das denúncias de corrupção contra ele, o governo dele, Dilma, o PT, o PP, MDB e mais uma corriola de partidos, de políticos, servidores públicos grandes empresários todos denunciados, julgados, condenados e sentenciados a morte da vida pública pela Lava Jato. Todos moralmente mortos, sepultados e fedendo a podre.

Cinco anos depois, Lula está fora do cemitério político em que foi sepultado e, segundo todas as pesquisas feitas até agora, lidera a corrida para a presidência da república. O presidente Jair Messias Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Dória, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e os demais reconhecem que Lula é o principal adversário no 2º turno. Jesus, o Messias, ressuscitou Lázaro. Quem mesmo ressuscitou Lula das catacumbas do ostracismo político?

. Os deputados federais devem mesmo se preocupar com a reeleição ou eleger alguém da família.

. Sem mandato, nem vento bate nas costas!

. Os estaduais, também!

. O deputado Jesus Sérgio (PDT), por exemplo, quer se garantir como candidato à reeleição, mas já engatilhou o irmão Tom como candidato a deputado estadual.

. Vai que Jesus Sérgio perde…o irmão garante o espaço de poder da família na Assembleia Legislativa.

. O grupo tem a prefeitura de Tarauacá e Jordão como feudos políticos.

. A formação das chapas continua sendo o gargalo dos partidos.

. O fim das coligações proporcionais está rendendo!

. O futuro político do governador Gladson Cameli (PP) é uma incógnita, só ele poderá dizer e decidir.

. Gladson não é de jogar a toalha!

. O que as pessoas precisam entender é que a explosão de Covid-19 é da nova variante e da gripe H2N3.

. A briga por cargos públicos entre partidos e vereadores é pública, escancarada…perdeu-se a vergonha.

. Enquanto isso, a população empobrece cada vez mais em todos os sentidos.

. Muita reclamação na cidade sobre a ausência de iluminação pública.

. Moradores da Cidade do Povo estão rebelados e revoltados com o prefeito Tião Bocalom.

. Calma gente, ainda faltam três anos, tem muito serviço pela frente.

. A prefeitura precisa receber as críticas e assimilar, procurando corrigir o que pode ser corrigido.

. “Meu Reino não é deste mundo, daqui eu não sou”. (Jesus, o Messias)

. Bom dia!!