“Esse calote foi avisado”, diz vereador sobre fuga de empresas de ônibus ao receberem R$ 2,4 milhões

O primeiro Boa Conversa de 2022 foi ao ar na noite desta sexta-feira, 14, transmitido pelo ac24horas em todas as redes sociais. O vereador Emerson Jarude (MDB) foi entrevistado pelos jornalistas Astério Moreira e Marcos Venicios e dentre diversos assuntos e polêmicas municipais, comentou a reforma administrativa proposta pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP) e o repasse de R$ 2,4 milhões que deu início à um possível calote ao sistema de transporte público na capital acreana.

Jarude ressalta que o perigo foi avisado com antecedência e classifica a situação como a “Máfia do Transporte Coletivo”.

Até hoje o vereador não entende o que de fato aconteceu para que Bocalom mudasse de ideia e aceitasse repassar dinheiro às empresas. “Eu não consigo entender tamanha generosidade do prefeito Bocalom e dos ex-prefeitos com essas empresas de ônibus. Há muito tempo elas já eram para terem sido expulsas de nossa cidade por não cumprirem o contrato, por não terem responsabilidade com seus funcionários e nem com a população de Rio Branco”, afirmou.

De acordo com Jarude, foi alertado ao prefeito que os mesmo empresários não cumpriam contrato, não cumpriam as linhas, mas mesmo assim detinham tanto poder. “O mesmo projeto de repasse foi rejeitado pela Câmara em 2020 na gestão de Socorro Neri. Aquilo foi uma grande vitória e acreditei com todo meu coração que nós iríamos começar a dar uma resposta mais incisiva para as empresas”.

Para o vereador, Bocalom usou de vários argumentos para poder repassar o dinheiro às empresas. “Me surpreendeu ele encaminhar um projeto para a Câmara pra dar dinheiro público pra essas empresas de maneira disfarçada”, declarou.

O projeto foi recebido e enfiado de maneira forçada, conforme o emedebista. “O prefeito queria dar dinheiro a essas empresas e inclusive parte desse dinheiro foi encaminhado para os sindicatos, coisas que ele tanto falava da gestão do PT”.

A solução agora seria abrir um edital de licitação e trazer novas empresas para cá. A CPI do transporte público, que há está em andamento, deve ser retomada em fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. “O caminho natural da CPI, se comprovada alguma ilegalidade, é encaminhar ao Ministério Público para que o órgão possa propor uma ação para não permitir que os cofres públicos sejam lesados e haja alguma forma de recuperar esse dinheiro”, argumentou o vereador.

Assista a entrevista: